「超巨怪物」籠罩土耳其上空！靜止1hr後突然消失　網驚：是UFO

▲土耳其上空19日被一個神秘橘紅物體籠罩。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

土耳其布爾薩市（Bursa）19日清晨出現異象，城市上空突然被一個神秘的巨大漩渦狀物體籠罩長達1小時，而這個不明物體在日出的橘紅色陽光照映下，看起來就像是一架正在升起的不明飛行物（UFO），吸引不少民眾用手機拍下後上傳網路。

綜合外媒報導，從現場畫面可見，這個形似UFO的不明物體，表面有著一圈又一圈、看起來像「回」字形的波紋，經過日出照射後，紋路透著黑紅色光彩，形狀奇異。現場目擊者指出，這個巨型不明物體在布爾薩上空維持了約1個小時，隨後突然消失。

Are they out there? Massive UFO-shaped lens cloud spotted in Turkey. pic.twitter.com/dy2arhZEdE — USA TODAY (@USATODAY) January 21, 2023

有民眾將這幅奇景拍下後上傳網路，引發網友熱議，有人認為它就是個UFO，也有人說它看起來就像是個大型的飛行目標，眾說紛紜。然而專家對此進行鑑定後，揭露這一大片不明物體其實不是UFO，而是自然天氣現象。

當地氣象局告訴路透社，這是一個被稱作「莢狀雲」（lenticular cloud）的奇特現象。這是一種以透鏡形狀出現在高空的雲形。當潮濕空氣在山區或山脈間流動時，一系列大型的背風波就可能在順風方向形成。如果溫度在波峰處下降或低於露點，空氣中的水分就會凝結，形成莢狀雲。

福斯新聞指出，當一個地方出現這類型的雲朵時，那可能代表著當地未來一天會下雨。報導稱，土耳其西部確實在當地19日迎來一股微弱的冷空氣，而這股冷鋒也在20日離開了該地區。