台鐵1年10起落軌　高雄站月台門耗資1.5億明年3月啟用　

▲台鐵高雄車站月台門預計明年3月啟用。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

台鐵發生民眾落軌事件層出不窮，根據台鐵公司統計，每年平均有10起落軌事件，另有約20起民眾不慎跌落事件。台鐵去年11月起於高雄車站局部試辦纜繩式月台門，台鐵表示，預計明年3月於高雄車站全面增設完成並啟用，經費要價1億4980萬元，並於明年底提出中長程計畫，依旅客量、事故件數、車種、月台高低等條件，於其他車站陸續增設。

台鐵公司總經理馮輝昇表示，台鐵2023年就評估月台門裝設，目前台北捷運為半高式、台灣高鐵全高式、日本則為移動式月台門，由於台鐵有14種車型，且車門形式都不同，評估後決定使用纜繩式月台門，去年11月發包，今年2月展示一個單元，現正進行細部設計，下半年陸續建置機電設備，12月底全面安裝完成，明年3月啟用。

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馮輝昇表示，考量高雄車站月台長達300米、車種較多，若試辦後沒問題，其他車站也能使用，因此選擇在高雄站試辦，未來也會在北、中、南其他車站評估設置，預計年底提出中長程計畫。

台鐵公司指出，高雄車站所用的纜繩式月台門有20米大跨度，適用多車種，另有自動開門、高通風性、利於逃生、具耐衝擊性等特性，透過光學雷達、監測馬達電流變化可偵測障礙物，未來高雄車站單側月台會建置300米，經費約1億4980萬元，預計今年底組裝完成，明年3月啟用，盼減少人員掉落、外物入侵確保行車安全。

台鐵也說，纜繩式月台門因應逃生不同情境，要設計為內部、月台、車輛都能操作。另外，對於民眾刻意破壞的賠償措施，台鐵說，在正式啟用前會針對違規行為擬訂辦法，未來一定會有管理機制。

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