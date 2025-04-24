玩日遇「東京慘案」　達人：嗚嗚嗚嗚！一下就沒了

▲很多台灣人喜歡去日本玩。圖為東京澀谷街頭。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）



記者陳俊宏／綜合報導

旅日達人林氏璧分享，在日本執行的「神祕任務」，原來是他在東京買了兩套西裝外套，結果不小心弄丟，只好再去原店家買新的，「嗚嗚嗚嗚」，繼沖繩化妝水後又一慘案，「每次發生這種事我就在想，斤斤計較刷卡賺那些芝麻綠豆大的回饋做什麼，一下就沒了。」

林氏璧近日在「日本自助旅遊中毒者」臉書表示，這真是個「遺失物」的故事了，他3月29日在東京上野買兩件西裝，之後又去逛商場、超市，當晚坐末班公車回到住處，結果一進門就被問「你的西裝呢」？

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「嗚嗚嗚，西裝那袋不見了！」林氏璧說，他當下想了半天，覺得西裝應該是在商場門口照相時，或是在等公車的時候有可能被放在地上，不然就是留在公車上；他第二天早上再坐公車回去找，但已經不見蹤影。

林氏璧指出，他和商場通報，還有和都營公車通報失物，最後還去派出所報案，然後等到回台當天，一直都沒有好消息，好吧，只好再去店家把遺失物買回來，「嗚嗚嗚嗚」。

林氏璧提到，唯一的好消息是在這段期間他好像瘦了，西裝尺寸變成小一號比較好看欸，「能給大家的教訓就是，當你東買西買提著大袋小袋的時候，千萬要記得把每一袋都看好帶回去呀，各位馱獸！」

林氏璧表示，以上是他的血淚報告，繼沖繩化妝水後又一慘案，「每次發生這種事我就在想，斤斤計較刷卡賺那些芝麻綠豆大的回饋做什麼，一下就沒了。」

對此，許多網友留言，「我是在巴士上遺失新買的iPhone，希望能安慰到你」、「我也很常出國掉東西，後來把不會很重的東西們集中成1-2袋」、「買很多袋時，請記得隨時要數一數！或是想辦法集中成少袋些！」

而林氏璧口中的「沖繩化妝水慘案」，是他當時去沖繩玩，要搭機回台時，忘了把價值日幣1.5萬元、約新台幣3400元的三瓶化妝水託運，只好和戰利品含淚說掰掰。