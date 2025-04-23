　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明天降雨趨緩　周五起雨區擴大又增強

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明天鋒面持續影響，北部降雨機率高，有短暫陣雨或雷雨。（圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預測，明天降雨趨緩，但北部仍有短暫陣雨或雷雨，中部為零星雨，南部則要留意高溫。周五、周六東北季風加上華南雲雨區影響，雨區擴大且增強，全台有雨，北部及宜花地區也有明顯降溫。周日為雨勢短暫趨緩，下周一又有鋒面通過，各地又有雨勢，預計要到周二才會轉乾。

氣象署預報員黃恩鴻指出，明天鋒面持續影響，降雨趨緩，北部降雨機率高，有短暫陣雨或雷雨，中部為零星雨，南部多雲到晴要留意高溫。明天晚間起東北季風增強，北部及宜花地區降溫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周五、周六東北季風加上華南雲雨區影響，雨區擴大、雨勢增強，中部以北為短暫陣雨或雷雨，其他地區為局部短暫陣雨，南部為零星雨，可說是全台有雨，其中，北部及東北部要留意較大雨勢機率。

黃恩鴻指出，東北季風影響，周五、周六感受最涼，北部及宜花地區降溫明顯，高溫約23至25度，低溫20度，與近期30度以上高溫有明顯差距。

他表示，周日東北季風減弱，溫度回升、水氣減少，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，中南部為多雲時晴，午後山區有局部短暫雨。下周一另一道鋒面通過，東北季風增強，中部以北有短暫陣雨或雷雨，也有較大雨勢機率，東半部及恆春半島為局部短暫雨，南部為零星雨。

黃恩鴻指出，下周二、周三轉乾，各定天氣穩定晴朗、多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星雨，午後中南部山區也有零星雨。周四更乾，各地多雲到晴，僅花東有零星雨，午後中南部山區零星雨。

另外，他也提醒，下一波鋒面來臨前，周日晚間到下周一清晨中部以北及金馬地區有霧或低雲，提醒民眾留意。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
655 4 6696 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／古林睿煬6局挨轟3分砲退場
古林睿煬初登板！沿用獅隊出場曲超催淚
有對岸戶籍將喪失台灣身分　陸委會：身分證、定居證也算
快訊／土耳其規模6.2地震深度10km　伊斯坦堡有感搖晃
周五雨區擴大又增強　最新預測出爐
快訊／涉助700陸客來台賣淫！女牙醫院長等12人遭約談

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鐵板燒一份200多！他嘆「比自助餐貴」大票搖頭：可以了啦

月薪8萬男友「每餐吃滷肉飯」　她撐1年半崩潰：吃麥當勞嫌浪費

明天降雨趨緩　周五起雨區擴大又增強

iPhone15才拿一年「電池健康度剩84%」！大票果粉愣：怎用的

90%的人不知道！全家超狂「隱藏服務」一次只要20元　網讚貼心

青少女「染梅毒」10年暴增53倍！醫曝3大兇手：恐致失明、癱瘓

聚焦世代轉變下的設計力　世新大學圖傳系畢業展分三階段舉辦

日本逛一半「聽到2字」　前後4人狂轉頭！萬人爆共鳴：店員也笑了

今年估69艘國際郵輪靠泊高雄港　旅客破10.6萬超越去年

從貓咪心測看愛情！找出你最吃哪一套戀愛攻勢

王大陸軍中表演曝光　重現「給你滿滿的大平台」

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

【王大陸の軍旅生活】高喊大平台　歌唱競賽奪第一!

樋口飯糰10點完售！　暖心民眾頂30℃排隊支持老闆舉牌致謝

王大陸軍中表演曝光　大喊：給你滿滿的大平台！

#女房東 還原砸店始末！轟 #樋口飯糰 夫婦 ：我還不夠仁慈嗎？ #高雄

高雄人的溫暖！「樋口飯糰」一早湧現人潮　人龍一路排到停車場

白敬亭在五月天前超緊張　阿信「看你戲長大」逗他

詹子賢爆「會種江坤宇草莓」　想在配偶欄？笑：不好看啦

【1人1碗】阿嬤出招想多拿試吃！老闆無奈攔不住

鐵板燒一份200多！他嘆「比自助餐貴」大票搖頭：可以了啦

月薪8萬男友「每餐吃滷肉飯」　她撐1年半崩潰：吃麥當勞嫌浪費

明天降雨趨緩　周五起雨區擴大又增強

iPhone15才拿一年「電池健康度剩84%」！大票果粉愣：怎用的

90%的人不知道！全家超狂「隱藏服務」一次只要20元　網讚貼心

青少女「染梅毒」10年暴增53倍！醫曝3大兇手：恐致失明、癱瘓

聚焦世代轉變下的設計力　世新大學圖傳系畢業展分三階段舉辦

日本逛一半「聽到2字」　前後4人狂轉頭！萬人爆共鳴：店員也笑了

今年估69艘國際郵輪靠泊高雄港　旅客破10.6萬超越去年

從貓咪心測看愛情！找出你最吃哪一套戀愛攻勢

康橋車禍被批「幹嘛讓學生騎車環島」　賈永婕挺學校：錯的是惡質駕駛

「護國神山」台積電怎麼來的？　「海上孤島變科技島」揭台灣半導體傳奇

食藥署稽查國光生技抓「4大缺失」　要求1周內交改正報告

不斷更新／古林睿煬6局續投挨轟退場　樂天7比0擴大領先

台灣有20萬家事移工　卓榮泰指示加強法治宣導、暢通申訴管道

華碩攜手台大打造AI猝死預警系統　榮獲愛迪生金獎肯定

朱立倫號召藍黨公職北檢外抗議　蔣萬安5／9赴議會專案報告

首「惜」大廚在台南！　公誠國小勇奪2025全國學校午餐大賽冠軍

古林睿煬初登板沿用獅隊出場曲超催淚！隊友失誤也讓球迷快哭了

澎防部執行「鎮疆操演」震撼場面曝　磨練官兵實戰能力

高雄人的溫暖！「樋口飯糰」一早湧現人潮　人龍一路排到停車場

生活熱門新聞

百萬YouTuber「拍日本旅遊片違規」　親上火線道歉了！

快訊／8級強風來了　今轉雨「下最大」地區曝

美9成牙膏含鉛！台灣熱銷品牌遭點名

新竹科技廠員工旅遊4死　運安會調查：遊覽車駕駛睡眠不足釀禍

國光生技爆鼠亂！　逾百隻老鼠臭翻整棟樓

國中察覺驚人天賦　L級女神出道

「最炫的一群人」最年輕已35歲！PTT爆共鳴

10月後恐無法辦護照！PTT酸：規費1300元去哪了？

快訊／大雷雨南移！　轟5縣市

鋒面要來了！　全台有雨時間曝

快訊／劇變！　9縣市大雨特報

快訊／鋒面來了！　大雷雨轟4縣市

淘寶、抖音全面取消「只退款」功能

呂秋遠捲「私生子」官司！女方5點聲明回應

更多熱門

相關新聞

今起變天「雨炸北台灣」　周五雨區擴大又降溫

今起變天「雨炸北台灣」　周五雨區擴大又降溫

中央氣象署預報員官欣平表示，今天起接連受鋒面及華南雲雨區影響，雖偶有空檔，但降雨機率高，今天主要集中在中部以北地區，清晨至上午就有劇烈對流通過帶來雷雨，明天鋒面通過，降雨範圍縮小，但周五、周六東北季風加上華南雲雨區影響，北台灣轉涼且有較大雨勢，各地降雨機率高。

鋒面今襲！　全台有雨時間曝

鋒面今襲！　全台有雨時間曝

快訊／8級強風來了　今轉雨「下最大」地區曝

快訊／8級強風來了　今轉雨「下最大」地區曝

明起變天「北部防較大雨勢」　下周還有鋒面接力

明起變天「北部防較大雨勢」　下周還有鋒面接力

今局部高溫飆38度　明起變天「雨區逐日擴大」

今局部高溫飆38度　明起變天「雨區逐日擴大」

關鍵字：

天氣鋒面降雨華南雲雨區

讀者迴響

熱門新聞

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪

百萬YouTuber「拍日本旅遊片違規」　親上火線道歉了！

花蓮「五子命案」靈異事！　男大生入住聞聲：哥哥這是我房間

夫妻叫2份哇沙米300元留1星　老闆怒嗆

桃園女師性侵小六童懷孕生子　不服重判現身高院上訴

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」

雙薪8萬6「硬買新房崩潰了」！人夫慘曝開銷

警車停路肩抓超速！女騎車猛撞身亡　值勤員警遭送辦

家寧律師赴地檢遭轟「一表人才，怎會幫她辯護」！

前女友與手下曖昧　「直播界男神」撂人球棒狂毆　

快訊／永野芽郁遭爆不倫田中圭！香閨過夜隔天被抓包

快訊／熊仔宣布結婚當爸了！　甜娶「鄉民女神」喜迎寶寶

女房東揭飯糰店曾承諾「有賺可以漲房租」

快訊／8級強風來了　今轉雨「下最大」地區曝

「小龍女」昆娜驚傳已婚生子！　私密帳號追爆料者

更多

最夯影音

更多

王大陸軍中表演曝光　重現「給你滿滿的大平台」

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

【王大陸の軍旅生活】高喊大平台　歌唱競賽奪第一!

樋口飯糰10點完售！　暖心民眾頂30℃排隊支持老闆舉牌致謝

王大陸軍中表演曝光　大喊：給你滿滿的大平台！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面