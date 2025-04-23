明天降雨趨緩　周五起雨區擴大又增強

▲明天鋒面持續影響，北部降雨機率高，有短暫陣雨或雷雨。（圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預測，明天降雨趨緩，但北部仍有短暫陣雨或雷雨，中部為零星雨，南部則要留意高溫。周五、周六東北季風加上華南雲雨區影響，雨區擴大且增強，全台有雨，北部及宜花地區也有明顯降溫。周日為雨勢短暫趨緩，下周一又有鋒面通過，各地又有雨勢，預計要到周二才會轉乾。

氣象署預報員黃恩鴻指出，明天鋒面持續影響，降雨趨緩，北部降雨機率高，有短暫陣雨或雷雨，中部為零星雨，南部多雲到晴要留意高溫。明天晚間起東北季風增強，北部及宜花地區降溫。

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周五、周六東北季風加上華南雲雨區影響，雨區擴大、雨勢增強，中部以北為短暫陣雨或雷雨，其他地區為局部短暫陣雨，南部為零星雨，可說是全台有雨，其中，北部及東北部要留意較大雨勢機率。

黃恩鴻指出，東北季風影響，周五、周六感受最涼，北部及宜花地區降溫明顯，高溫約23至25度，低溫20度，與近期30度以上高溫有明顯差距。

他表示，周日東北季風減弱，溫度回升、水氣減少，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，中南部為多雲時晴，午後山區有局部短暫雨。下周一另一道鋒面通過，東北季風增強，中部以北有短暫陣雨或雷雨，也有較大雨勢機率，東半部及恆春半島為局部短暫雨，南部為零星雨。

黃恩鴻指出，下周二、周三轉乾，各定天氣穩定晴朗、多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星雨，午後中南部山區也有零星雨。周四更乾，各地多雲到晴，僅花東有零星雨，午後中南部山區零星雨。

另外，他也提醒，下一波鋒面來臨前，周日晚間到下周一清晨中部以北及金馬地區有霧或低雲，提醒民眾留意。

