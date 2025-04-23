今起變天「雨炸北台灣」　周五雨區擴大又降溫

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報員官欣平表示，今天起接連受鋒面及華南雲雨區影響，雖偶有空檔，但降雨機率高，今天主要集中在中部以北地區，清晨至上午就有劇烈對流通過帶來雷雨。明天鋒面通過，降雨範圍縮小，但周五、周六東北季風加上華南雲雨區影響，雨區擴大，北台灣轉涼且有較大雨勢，各地降雨機率高。

官欣平指出，今天受鋒面通過影響，中部以北清晨至上午有劇烈對流通過，帶來明顯雷雨，今天中部以北、東北部隨著氣流通過有一波波降雨，中南部愈往南仍是高溫炎熱；未來一周還有華南雲雨區影響，預計降雨頻繁持續到周六；下周一則又有鋒面影響，整體天氣都不穩定。

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官欣平表示，今天早上鋒面接近有對流現象，晚間起鋒面逐漸通過，到明天上午會有一陣陣雨勢。明天隨著鋒面離開，大陸高壓往東、往南移動，晚間有涼冷空氣南下、東北季風增強，周五、周六夜間及清晨明顯降溫，白天仍溫暖。周日環境偏東南風，天氣回溫、水氣減少。下周一又有另一波鋒面帶來降雨。

他指出，今天上午8時至晚間8時主要以彰化以北、宜花地區降雨，對流首當其衝則為台中以北沿海地區。今天晚間到明天上午仍有一波波雨勢，但春季系統變化多，雖然偶有降雨空檔，仍建議中部以北、東北部民眾出門要攜帶雨具備用。

未來一周降雨趨勢，他表示，明天鋒面通過，降雨範圍縮小，中部以北為短暫陣雨或雷雨，中台灣較為零星，南部則為多雲到晴，午後山區有雷陣雨。周五、周六華南雲雨區東移，加上東北季風影響，各地降雨機率高，北部、東北部有較大雨勢，中南部山區也不穩定。周日東北季風減弱，北部、東半部仍有局部降雨，午後山區也有陣雨，但已趨緩。下周一另一波鋒面影響，中部以北雨勢再起，各地降雨機率增。

溫度方面，官欣平指出，今天仍是溫暖悶熱，各地都有30度左右，夜間及清晨降到23至25度。明天晚間東北季風影響，到周六前北部低溫為19至20度，白天高溫仍有23度以上。周日大回溫，北部可再來到28度。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）