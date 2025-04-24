北市5藍委全達標！罷免徐巧芯過二階門檻　連署書突破3.6萬份

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

全台大罷免行動進入第二階段連署倒數階段，反共護台志工聯盟今（24）日上午舉辦記者會，要在二階連署份數力拼130%、衝高安全份數，避免未來可能補件需求，罷免徐巧芯領銜人曹興誠親自主持記者會，罷團也宣布，目前罷免徐巧芯連署份數已達3萬6千份，突破二階段門檻。

藍委羅智強、王鴻薇、李彥秀、葉元之、黃建賓、涂權吉、廖先翔、賴士葆、魯明哲等多位藍委二階罷免案已突破門檻。反共護台志工聯盟今舉辦「告急！連署拚130%，別讓罷免被公投偷走」記者會，綠委沈伯洋、剷除黑芯領銜人曹興誠、各地罷免團體志工代表共同出席。

曹興誠親自主持記者會，曹表示，罷團把現在收連署的真實情況讓大家了解，大罷免是全民運動，是誠實、公開、有公信力，讓大家了解狀況，想辦法更圓滿，很多罷團數字會低估，現在需要用公開透明方式推動大罷免，有很多好消息讓大家知道、提高士氣，還有要加強的地方也再加油。

「剷除黑芯」志工代表表示，目前罷免徐巧芯的連署份數已破二階門檻，達3萬6千份。罷免國民黨立委李彥秀團隊「港湖除銹」志工代表表示，李彥秀罷免案第二階段連署書數量已達法定門檻3萬1810份，目前已經收到4萬2千份連署，已經達到130%。

曹興誠更在記者會上呼籲，黃瓊慧一個人就收一萬多份，連署至此，罷團已經盡很大力量，希望民進黨公職更積極，學習黃瓊慧，罷免最後階段，民進黨組織、黨公職要站出來，這是民進黨政治責任，不能都讓志工做全部的事。

▼罷免徐巧芯領銜人曹興誠出席記者會。（圖／ETtoday攝影中心）



