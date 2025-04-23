習近平：關稅戰、貿易戰損害各國正當權益　衝擊世界經濟秩序

▲習近平與阿利耶夫會談。（圖／翻攝新華社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家主席習近平23日與亞塞拜然總統阿利耶夫在北京舉行會談，習近平強調，關稅戰、貿易戰損害各國正當權益，破壞多邊貿易體制，衝擊世界經濟秩序。

習近平在會談時提到，儘管國際形勢風雲變幻，但雙方關係萬里同契、歷久彌堅，「在涉及彼此核心利益問題上相互堅定支持，是兩國的優良傳統，也是作為戰略夥伴的應有之義。」

習近平指出，中方支持亞塞拜然維護國家主權、獨立和領土完整，繼續走符合本國國情的發展道路，「兩國共建『一帶一路』碩果累累，為兩國人民帶來實實在在福祉。要優化頂層設計，加強發展戰略對接，完善合作機制，深挖合作潛力，推動共建『一帶一路』走深走實，實現高質量發展。」

習近平特別提到，關稅戰、貿易戰損害各國正當權益，破壞多邊貿易體制，衝擊世界經濟秩序，「中方願同亞塞拜然一道，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，堅定維護自身正當權益，捍衛國際公平正義。」

根據大陸外交部發出的新聞稿，會談後，雙方共同簽署《建立全面戰略夥伴關係的聯合聲明》，見證簽署共建「一帶一路」、司法、綠色發展、數字經濟、知識產權、航天等領域20項合作文件。