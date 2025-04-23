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抗癌不倒！　癌友挑戰玉山圓夢之旅

▲▼台北市議會議長戴錫欽出席癌友圓夢登玉山行前記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市議會議長戴錫欽出席癌友圓夢登玉山行前記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

國際獅子會300A1區與台灣抗癌協會攜手，舉辦「與癌友圓夢登玉山」活動，登山團將在今（23日）出發，目標登頂東亞第一高峰玉山。台北市議會議長戴錫欽說，由衷敬佩每一位參與者堅定的意志與面對人生困境時的從容與勇氣。他們不向命運低頭，反而選擇攀登台灣最高峰，象徵跨越生命的高牆，寫下屬於自己的榮耀篇章。

本次活動共有8位癌友參與，23日從台北市議會啟程，預計25日登頂玉山主峰。癌友在安全完善的登山配套、專業隊伍與熱心獅友陪伴下，將這次登頂視為人生新高峰的象徵，與癌後的重要里程碑。要登玉山的癌友們強調，罹癌並不可怕，可怕的是失去對生命的意志力。而能夠重拾信心、再次挑戰自我，便是對生命最深的敬意。

戴錫欽表示，很榮幸代表台北市議會出席獅子會300A1區與台灣抗癌協會共同舉辦的登玉山行前記者會。8位勇敢挑戰玉山主峰的癌友，以及12位健行玉山前峰的夥伴，將在今天出發，用行動證明，「抗癌不倒、夢想不遠、人生依然精彩」，他們不只是癌症病友，更是生命的鬥士，是我們社會最堅強的榜樣。

戴錫欽說，他由衷敬佩每一位參與者堅定的意志與面對人生困境時的從容與勇氣。他們不向命運低頭，反而選擇攀登台灣最高峰，象徵跨越生命的高牆，寫下屬於自己的榮耀篇章。

戴錫欽表示，也要感謝主辦單位與所有協助的夥伴們，正是因為你們的陪伴、支持與資源挹注，讓這群勇士能夠勇敢踏出圓夢的每一步，也鼓勵更多人勇敢追夢，讓愛與希望不斷延續。

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