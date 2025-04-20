連偷3間廟！馬公慣竊落網了　所長吃飯眼尖發現行蹤

▲2名慣竊落網。（圖／民眾提供）



記者陳洋、柯振中／澎湖報導

馬公市警方繼日前逮捕一名深夜侵入商家的慣竊後，再次展開肅清行動。東衛派出所陳姓所長19日中午12點用餐時，發現了2名慣竊，對方見狀後立即逃逸，員警沿路追捕，最終在鐵線里將2人順利逮捕，並開出無照駕駛等4張罰單，後續將釐清連續廟宇竊盜案的始末，將2人依竊盜罪移送。

根據調查，東衛派出所陳姓所長19日中午12點用餐時，發現了一男一女慣竊，對方見狀以後立即逃逸，陳姓所長於是立刻展開追捕。經過一段時間的圍捕，警方順利在馬公市鐵線里將人逮捕，並且開出無照駕駛、逆向行駛、不服稽查及闖紅燈等4張罰單，也將2人帶回派出所製作筆錄。

▼2名慣竊落網。（圖／民眾提供）



據了解，近日內馬公市民族路、馬公市鎖港里及湖西鄉尖山村連續發生廟宇遭竊事件，總損失金額約為6,000餘元。警方獲報後透過科技辦案、成立鷹眼小組，鎖定2名慣竊。

▲▼2名慣竊落網。（圖／民眾提供）



2名慣竊以共乘機車的方式進入廟宇，偷取賽錢箱、香爐內的金錢。警方調查後更是發現，2人16日就已在馬公市仁愛路某商店行竊，導致商家損失千元，後續調查清楚，會將2人依照竊盜罪移送澎湖地檢署偵辦。