約帶看倉庫遭圍毆　房仲持刀反擊出人命！二審仍判10年半

▲呂姓男子持刀刺死黃姓男子，並刺傷白男，高等法院台南分院維持原判，依傷害致死罪判處呂男10年6月徒刑；另傷害罪部分因已和解，改判刑1年10月，仍可上訴。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

房仲帶客看倉庫竟遭設局痛毆，憤而持刀反擊釀命案！32歲房仲呂男，2023年10月在嘉義縣水上鄉帶看倉庫時，遭白姓男子夥同3人預謀毆打，他逃離拉扯過程中持刀刺死黃男，並刺傷白男，高等法院台南分院維持原判，依傷害致死罪判處呂男10年6月徒刑；另傷害罪部分因已和解，改判刑1年10月，仍可上訴。

這起案件發生於2023年10月17日傍晚，白姓男子帶著黃姓男子、高姓男子及範姜姓少年南下嘉義，透過網路聯繫呂姓房仲看倉庫，一行人一進倉庫後，白男突然質問「下午是誰嗆我？」，隨即黃男動手毆打呂男，白男與另名少年犯嫌也加入圍毆呂男，高男則在旁錄影。

呂男逃出倉庫，與對方發生拉扯，車上呂父見狀持球棒、球桿上前幫忙，卻遭黃男持刀砍傷。白男見狀噴灑防狼噴霧並駕駛休旅車衝撞，輾過呂父左腿，接著欲帶人逃離現場。呂男見狀憤而持刀反擊，刺中黃男背部及肩膀2刀，黃男送醫搶救無效死亡，白男則腹部受重傷。

嘉義地方法院2024年首度適用國民法官審理此案，認定呂男主觀上有傷害故意，客觀上能預見死亡結果，依傷害致死罪判刑10年6月，另依傷害罪判刑2年。

台南高分院維持原判，傷害致死罪判處呂男10年6月徒刑，而傷害罪因雙方有和解改判為1年10月，惟兩案仍未合併定應執行刑，本案可上訴。