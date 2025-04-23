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大陸 大陸焦點 特派現場

第6屆「掌上蜀Show」尋舌尖上川味　4條美食路線嚐盡百菜百味

▲▼ 四川旅遊學院、台青 。（圖／記者任以芳攝）

▲第六季「掌上蜀Show.舌尖上的四川」在四川旅遊學院舉行啟動儀式 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／成都報導

第六季「掌上蜀Show.舌尖上的四川」今（23）日在四川旅遊學院舉行開幕儀式登場。今年主題聚焦四川麻辣滾燙的美食，分成四條路線一網打盡所有美食攻略。啟動儀式上，四川旅遊學院大廚秀經典菜系宮保雞丁和麻婆豆腐，展現四川美食以「一菜一格，百菜百味」的麻辣鮮香的特色。

▲▼ 四川旅遊學校、台青創業 。（圖／記者任以芳攝）

▲本屆活動探訪四川美食，德陽與綿陽、自貢、眉山、樂山四條美食路線。（圖／記者任以芳攝）

本屆活動聚焦四川美食之旅，共有德陽與綿陽、自貢、眉山、樂山四條探訪路線。德陽線前往廣漢市火鍋小鎮，品嘗經典毛肚火鍋、非遺美食「纏絲兔」、什邡板鴨、連山回鍋肉、綿陽特色米粉店，梓潼三絕「酥餅、鑲碗、片粉」；自貢線前往自貢燊海井，瞭解當地井鹽文化以及「鹽幫菜」的發展由來；眉山線前往東坡區採訪拍攝東坡肘子、東坡肉、東坡泡菜烹飪技藝，參訪三蘇祠博物館，了解三蘇父子生平與東坡美食文化根源；樂山線前往張公橋美食街，吃甜皮鴨、鉢鉢雞、翹腳牛肉等傳統美食。

▲▼ 台青川菜、創業 。（圖／記者任以芳攝）

▲川菜經典-宮保雞丁 。（圖／記者任以芳攝）

活動現場充滿香辣川味，四川旅遊學院大廚現場示範宮保雞丁和麻婆豆腐，並且公開食譜與調味比例。說起宮保雞丁起源與晚清名臣‌丁寶楨‌（1820-1866）有很大關係，‌但是誕生地有很多版本，比如山東版說法是，丁寶楨任山東巡撫時，偶然品嘗農家「醬爆雞丁」，重金聘請廚師改良為魯菜代表，以甜麵醬調味作為宴客菜。‌

四川創新說法是，調任四川總督後，丁寶楨把甜麵醬替換為豆瓣辣醬，並加入辣椒、花生米，創制川味版本。如今，宮保雞丁被魯菜、川菜、貴州菜共同收錄，做法與原料依照當地飲食文化有不同呈現。

▲▼ 台青川菜、創業 。（圖／記者任以芳攝）

▲四川旅遊學院大廚示範美食麻婆豆腐經典做法 。（圖／記者任以芳攝）

麻婆豆腐的經典八字訣，「麻、辣、燙、香、酥、嫩、鮮、活」，構成川菜風味的黃金標準，起源於「陳興盛飯鋪」的老闆娘‌陳劉氏‌創制，因面部有麻痕被食客戲稱「陳麻婆」，其以豆腐、牛肉末、辣椒、花椒等烹制成重油麻辣的家常菜。上述兩道經典川菜傳入台灣後也變成家常美食，經常在餐館裡都可見到。

大廚秀手藝後，現場參與活動成員跟著「依樣畫葫蘆」，跟著大廚食譜體驗料理川味美食，十分有互動感，也為今天活動拉開有趣的序幕。

▲▼ 台青川菜、創業 。（圖／記者任以芳攝）

▲台灣資深美食專家焦志方四川。（圖／記者任以芳攝）

來自台灣資深美食專家焦志方也參與本屆活動，看到大廚親手料理正宗宮保雞丁，麻香夠味。談及台灣吃辣的人口也很多，即使夏天熱浪來襲，吃辣的人還是非常多，「早年的麻辣火鍋一直到現在的各種冒菜，在台灣只要推出川式麻辣料理都會很火。」

焦志方也特地選擇四川自貢這條美食路線，先前對自貢認識只有古老的傳統井鹽，美食印象比較薄弱，為了尋找好味道，特別做功課，想要研究自貢鹽幫菜如何的火起來，以及富順豆花、冷吃兔、火鞭子牛肉等美食，為何能成為當地好吃的美食。

▲▼ 台青川菜、創業 。（圖／記者任以芳攝）

▲川師範大學歷史系的台青廖妤軒。（圖／記者任以芳攝）

目前就讀四川師範大學歷史系的台青廖妤軒，因為喜歡成都慢活的節奏，因此選擇這座花園城市就讀。這次她選擇的美食路線是三蘇故里-眉山，特別期待東坡肘子、豆腐腦、甜皮鴨等小吃，都是平常沒有吃過美食，也很期待以後走片四川不同地方品嚐當地特色飲食。

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