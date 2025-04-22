台青赴陸發展意願激增30%　未來「2大產業」是下一波創業爆點

▲2025年海峽兩岸融合發展四川交流會。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／成都報導

2025年海峽兩岸融合發展四川交流會今（22）日在成都市舉行，來自兩岸嘉賓、台商台企以及台青創業家等共400多人參與。受到美國高關稅影響，不只台灣企業，在陸台商台企也受到波及，相較長期耕耘「內需」市場台商或台青創業者影響較小，廣東台青會長鄭明嘉分享，即使兩岸關係很差，他觀察過去一年台青赴陸創業意願激增30%，十分奇特，來自成都亞台青海峽青年創業園總經理郭弘揚甚至透露，未來大陸有兩大產業是下一波台青創業爆點，要好好把握。

本屆「川台會」大陸方面出席四川省委書記、省人大常委會主任王曉暉、四川省委副書記、省長施小琳、四川省副省長李文清、兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍、國台辦主任宋濤、國台辦經濟局局長彭慶恩、國台辦宣傳局局長陳斌華、四川省台辦主任劉曉晨等人；台灣方面出席有兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄、兩岸企業家峰會台灣方面秘書長尹啟銘、全國台企聯會長李政宏、全國台企聯榮譽會長張漢文、全國台企聯榮譽會長丁鯤華等多位各省台商會長代表、台灣電電公會代表等人出席。

▲台灣電電公會代表之一俞雨康。（圖／記者任以芳攝）

台灣電電公會代表俞雨康會後接受媒體訪問，談及自己從事空中信號傳輸相關產業，之前已經開始轉型，包括現在AI的發展也開始有做連結，並且在10年前提前佈局，事先改變創新產品，這次沒有受到關稅戰太多影響。

「台資企業優點就是一卡皮包走天下，創新改善求生存。」俞雨康也進一步說，危機也是轉機，對於兩岸的契機還是存在，兩岸同文同種同語言，生活習慣早已融合，相較早期改革開放初期，從廣東、江蘇到內陸四川，因為交通不便利，融合比較差，現在基礎建設完善，甚至產業鍊與各種科技由沿海一帶擴充到大西部，成渝一帶也是大陸主要的戰略地。

▲廣州台灣青年之家會長鄭明嘉。（圖／記者任以芳攝）

廣州台灣青年之家會長鄭明嘉受訪時也說，廣東大灣區，長三角以及大西部台商早有憂患意識，五年前川普首次上任時息鞥對華關稅戰，台商早作預案措施，很多的廠轉去東南亞，所以這幾年中國大陸跟越南的貿易量才會急劇上升，越南出口到美國的貿易量急劇上升。

「台商在上一波他做重大的準備，當然這次也受到影響，衝擊沒有上一次的大，可以面對現在更深層的衝擊。」鄭明嘉也說，大陸最近也會推出很多的惠及台商措施，包括在資金等措施來降低台商在這次中美貿易戰的傷害。」

談及兩岸局勢與關稅戰衝擊，台青願意來陸發展？鄭明嘉也分享奇特現象，「即使台灣限制交流，2024年下半年跟2025年的上半年，其實台灣青年來大陸創業的意願比2023年激增成長30%，詢問度也比以前激增了50%以上，像是台灣服務業，創業台青、自媒體等群體。」

▲成都亞台青海峽青年創業園總經理郭弘揚 。（圖／記者任以芳攝）

成都亞台青海峽青年創業園總經理郭弘揚受訪時也指出，受到美國總統川普「對等關稅」衝擊全球包括出口型台商，但也有很多台商台青在大陸發展「內需」市場，面向大陸廣大14億人的市場，受到衝擊比較小。

深耕大陸9年多，郭弘揚主要負責亞太金海峽創業園跟新店海峽創業園。他說，「大陸工廠市場廣大，競爭也很激烈，台商創意產品與跟當地來比較還是有差異化。不管是我們產品，一些文化提供的服務，在這邊還是相當有優勢的，而且也相當突出的。」

他也分享，舉例四川有很多街道辦或村莊都想要做改造，本地文化創意模式比較雷同，反而台灣企劃案出彩許多，像是龍泉驛都有很多我們台灣青年鄉村振興改造案子。

郭弘揚也鼓勵台灣青年先來走走看看，客觀來看大陸市場，比如說鄉村旅遊、鄉村改造會是下一個台青創業的爆發點，養老產業板塊也將是未來新趨勢。舉例今年台灣有很多的養老團隊來他的園區發展，包括康養醫療護理台青人員，還有企業被推薦為當地的市的養老協會的副會長。

郭弘揚也說，「不管是各行各業，只要是台灣青年過來這邊發展，四川有9千多萬人口，輻射到整個西南城市，有3.2億人口市場，不管是各種產業，都容得下台灣青年過來逐夢追夢。」