苗栗狂風驟雨！11噸貨車遭側風吹翻　透天厝鐵皮空中盤旋險砸人

記者楊永盛／苗栗報導

中央氣象署今（23日）上午發佈大雨特報，苗栗縣受鋒風影響狂風驟雨，甚至刮起最大9級的強陣風，機車騎士應聲倒地，脫落鐵皮騰空盤旋差點砸中路人，而頭份市中華路交流道一帶，瞬間側強風甚至將停放路旁、重達11噸的大貨車吹倒，嚇壞車主和路人，眾人驚呼：簡直匪夷所思！

▲苗栗今天一早狂風驟雨，強風竟能將11噸重大貨車推倒，機車騎士倒地，脫落鐵皮差點砸中人。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

今天一早天氣劇變，中央氣象署上午8時15分發布「大雨特報」，鋒面影響，易有短延時強降雨，中部以北、東半部有局部短暫陣雨，其中中部以北有較大雨勢發生的機率，並且會伴隨雷擊以及強陣風，午後各地山區也會有局部短暫雷陣雨，南部則是雲量增加。

消防局指出，上午8時17分接獲報案，指頭份市中華路南海休息站對面有大貨車翻車，疑似有駕駛受困在內，救災人車抵達時，發現大貨車內無人受困，詢問徐姓駕駛（45歲）赫然驚覺是遭側風吹倒。徐姓男子說，將大貨車停放中華路南下車道路肩，詎料強風竟然能將重達11噸重的貨車吹翻，橫躺在機車慢車道和外線車道，簡直讓人無法相信。

另外，上午8時3分許在頭份市斗煥里前往石觀音寺一處路口，空闊處突然刮起強風，一名女機車騎士轉彎時，遭到強勁側風吹倒，幸好未受傷，旁邊透天厝的一塊大鐵皮脫落，也被強風吹到空中盤旋，差點砸中一名女子。