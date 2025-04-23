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國光生技爆鼠亂！逾百隻老鼠臭翻整棟樓　景象超驚悚

上百隻老鼠被混養在滿是儀器及化學藥物的實驗室，差點全被安樂死。（讀者提供）

▲上百隻老鼠被混養在滿是儀器及化學藥物的實驗室，差點全被安樂死。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國光生技是台灣第一家研發、生產疫苗的上市公司，創立至今60年，官股占11％，每年提供5成以上的公費流感疫苗給國人接種，也生產破傷風、腸病毒等疫苗，是國內最具規模的疫苗廠商。不過，去年10月，基隆市衛生局發現1劑變色的國光流感疫苗，通報疾管署，事後回收同批號10萬多劑疫苗，國光生技解釋是瑕疵「膠塞」導致藥劑變色，疫苗沒問題，定調是單一事件。

裝白老鼠的紙箱被屎尿浸濕（箭頭處），還堆在地上好幾天。（讀者提供）

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▲裝白老鼠的紙箱被屎尿浸濕（箭頭處），還堆在地上好幾天。

不過，本刊最近接獲國光生技內部吹哨者爆料，指去年7月底、變色疫苗事件發生前2個多月，台中潭子廠區曾經爆發嚴重汙染事件。知情人士Ａ先生告訴本刊，當天研發部及品管部人員上班時，發現從樓梯間到辦公室，到處瀰漫著可怕的惡臭，由於味道很像動物的排泄物，大家一度懷疑是流浪貓狗跑進室內排便，並試圖尋找臭味的來源，卻都沒有找到。

國光生技台中潭子廠區出包，生物性風險恐造成疫苗汙染、變質。（翻攝國光生技官網）

▲國光生技台中潭子廠區出包，生物性風險恐造成疫苗汙染、變質。

後來有同事到2樓研發部的實驗室拿器材，沒想到一打開門，濃濃的屎尿味撲鼻而來，空氣中還夾雜著動物體味，這才發現實驗桌上放滿12籠、總計120隻白老鼠，牠們在半開放的塑膠籠中不停躁動繞圈、用前腳搔毛，場景非常震撼！而實驗室另一端的角落，則堆了4個廠商用來裝白老鼠的紙箱，箱子被鼠尿浸濕、變色發臭，箱內還有難以計數的黑色鼠屎，臭味籠罩整間實驗室。

國光生技有超過10％官股，目前董事長是曾任衛生署長的詹啟賢。

▲國光生技有超過10％官股，目前董事長是曾任衛生署長的詹啟賢。

消息傳開後，鼠籠很快被移置到其他地方，但紙箱卻被棄置走廊好幾天，員工議論紛紛，不敢相信這麼誇張的事件，竟然會發生在研發疫苗的實驗室。

去年10月，基隆市衛生局發現變色的國光流感疫苗，引發關注。（疾管署提供）

▲去年10月，基隆市衛生局發現變色的國光流感疫苗，引發關注。

國光生技研發的四價流感疫苗，2017年正式在台生產。（翻攝亞洲生技展）

▲國光生技研發的四價流感疫苗，2017年正式在台生產。

Ａ先生告訴本刊，事後根據內部調查，是研發部1名張姓女員工闖的禍，她訂購了一批用來試驗流感疫苗的白老鼠，不過，廠商送達當天剛好放颱風假，她便宜行事，沒有依規定將白老鼠送進專門的動物房，而是直接將紙箱堆在實驗桌上，沒想到颱風假放了2天，她再回到實驗室時，發現老鼠屎尿滲出、流淌滿桌，她雖將老鼠分籠，卻仍放在實驗室，拖了3天才移走。

2020年6月新冠肺炎疫情期間，時任行政院長蘇貞昌曾至國光生技訪視，期盼早日研發可用疫苗。（行政院提供）

▲2020年6月新冠肺炎疫情期間，時任行政院長蘇貞昌曾至國光生技訪視，期盼早日研發可用疫苗。


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