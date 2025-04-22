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吃精液補充蛋白質又美容？醫出面解答：射300次才達到1顆蛋營養

▲▼「正確雞蛋保存法」讓你吃得更健康 。（圖／Unsplash）

▲雞蛋示意圖。（圖／Unsplash）

記者鄒鎮宇／綜合報導

泌尿科蘇信豪醫師在其臉書粉專「泌尿科蘇信豪醫師-鳳山李嘉文泌尿科診所的貼文」上分享了有趣的冷知識，回答網友關於精液營養價值的提問。蘇信豪醫師表示，一顆中等大小雞蛋的蛋白質含量約為6克，而精液中的蛋白質濃度平均值約為10毫克每毫升（mg/mL）。

蘇醫師進一步指出，若要達到一顆中等大小雞蛋的蛋白質含量，需要收集約600毫升的精液。然而，由於一次射精的量約為2到6毫升，因此需要射精100到300次才能達到相當於一顆雞蛋的蛋白質營養價值。

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此外，營養師范縈渝過去在臉書粉專「范范營養師的騷生活」針對有關精液營養價值的問題進行了解答。她指出，許多男性試圖說服女性進行顏射或吞精，然而，她建議這些男性先自己嘗試一週，觀察身體變化後再說。

范縈渝表示，精液的營養成分非常少，並且在受精卵中，卵子才是主要提供三個月營養的部分，精子僅提供一半的DNA。她強調，如果真的有保養需求，應該從日常飲食和生活習慣入手。例如，每天攝取足量水分、蔬果、蛋白質和必須脂肪酸，並保持正常作息和定期運動。

她還提到，精液中的蛋白質含量相對較低，100毫升精液僅含有5克蛋白質，遠不及一顆雞蛋的營養價值。范縈渝更幽默地表示，如果精液真的那麼厲害，早就有公司會利用動物精液製作保養品了。

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