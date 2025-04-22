摩鐵淪詐團+販毒據點！傳播妹見警投降　情侶各自攜伴開房嗨

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水警方溯源毒品案，20日突襲桃園一家汽車旅館，瓦解一個以摩鐵為據點的詐騙及販毒集團，逮捕主嫌20歲葉姓、劉姓男子等16名嫌犯，起獲大量毒品、改造手槍等，市價約500萬。其中摩鐵40歲的劉姓主任有竹聯幫背景，涉嫌與21歲陳姓女員工及詐團成員在旅館內製毒、販毒，並提供房間供詐騙集團使用，甚至有傳播妹與客人一同吸毒，以及情侶各攜伴在不同房間吸毒同歡的荒唐情事。

▲警方衝進摩鐵逮捕吸毒傳播妹 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，詐騙集團長期租用這家汽車旅館多間房間，並買通旅館管理階層以躲避查緝。經桃園地檢署檢察官指揮偵辦，警方逐一清查旅館房間，發現多間房間長期遭詐騙集團租用，更令人震驚的是，警方在部分房間內查獲毒品及吸食器，當場逮捕涉嫌販毒的劉姓主任、陳姓女員工等6人，以及4名持有毒品的男子，其中包括一對分別攜伴在不同房間吸毒的情侶，兩人被捕時才驚覺對方也在現場。

此次行動共逮捕16名嫌犯，起獲改造手槍1把、子彈2顆、摻有卡西酮成分的菸草28公斤、卡西酮原料6公斤、笑氣鋼瓶24支、俗稱「彩虹菸」的新興毒品3000多根、毒咖啡包29包，以及不法所得新臺幣14萬餘元等贓證物，初步估計查扣的毒品成品及半成品市值約500萬元。

據調查，涉嫌提供場地並參與製毒販毒的汽車旅館劉姓主任有竹聯幫背景。警方將持續擴大偵辦，深入追查詐騙集團的水房及毒品製造工廠，務求將所有涉案人員一網打盡，展現警方打擊犯罪的決心。全案已依詐欺、洗錢防制法、毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▼警方起獲大批毒品，市價約500萬 。（圖／記者陳以昇翻攝）