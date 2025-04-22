陸男「砍殺10歲日童」確認伏法！　日方證實：已執行死刑

▲深圳日本人學校1名10歲男童2024年在學校大門外被一名男子刺死。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

中國廣東省2024年9月發生一起10歲的日僑男童遭到隨機攻擊身亡的事件，被告鍾長春被依故意殺人罪，在一審中被判死刑，被告未提出上訴。日方21日證實，其死刑已於近期執行。

根據《時事通訊社》報導，日中外交消息來源指出，中國外交部已於21日正式通知駐北京日本大使館，鍾長春的死刑判決已經執行，不過並未交代具體的執行時間與地點。

這起攻擊案件發生在2024年9月18日，當時遇害的日本籍男童正與家長一同步行前往位於深圳市的日本人學校，途中遭45歲的鍾長春持刀刺向腹部，男童緊急送醫後，隔日凌晨仍不治身亡。鍾男則當場被制服逮捕。

據陸媒報導，鍾長春是江西省人，犯案前無固定工作，曾多次因滋事被警方拘留。

今年1月，深圳市中級人民法院判決指出，鍾男為博取網路關注，竟預謀購買兇器，針對無辜兒童行凶，行徑「極其惡劣」，因此判處極刑。鍾男對判決未提出上訴，死刑即告確定。

當時判決指出，鍾長春聲稱是為了要在網路上博取關注，才會買刀殺害兒童。《讀賣新聞》引述知情人士透露，鍾長春因為求職進展不順利，心生不滿，認為若自己做了一件大事，就會引起關注。