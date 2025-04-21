　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北市清粥小菜「小李子」熄燈日曝光　業者PO店面最後照：謝謝你

▲▼北市知名清粥小菜「小李子」熄燈日期曝光　業者PO店面最後照。（圖／翻攝小李子清粥小菜餐廳臉書）

▲北市知名清粥小菜「小李子」業者PO店面最後照。（圖／翻攝小李子清粥小菜餐廳臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市知名清粥小菜「小李子」確定要重建，預計今年拆屋，將興建17層住宅大樓。小李子在臉書粉專預告關店日期，並PO出店內各角落的照片紀念。

小李子在臉書PO出店內的飯菜表示，店內的滑蛋蝦仁以黃金比例調配，再用快炒鎖鮮，就是這麼簡單，卻讓人一口接一口，「滑蛋蝦仁 沒點對不起自己，倒數14天，一定要點這道」，而該預告在17日PO出，意味店面將於4月30日熄燈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小李子21日在臉書PO出店內、店外的照片，以此紀念這間陪伴大家多年的店面，「平常總是被深夜的燈火記得，這次因為拍攝，我們第一次好好在白天看看這個空間」、「再10天，這個陪伴我們快35年的地方，就要和大家說再見了。謝謝你，曾經在某一個傍晚或深夜，在這裡吃一碗粥」。

小李子表示，預計5月會在店面650公尺處、復興南路二段326號重新復業，「我們仍會繼續為大家提供美味的清粥小菜，期待在新環境與大家相見」。

你有看過白天的小李子嗎？ 平常總是被深夜的燈火記得，這次因為拍攝，我們第一次好好在白天看看這個空間。 石牆上的光影、店外的霓虹招牌、 靠窗的桌椅、窗邊微透進來的陽光—— 那些我們以為早就習慣的日常，竟然也這麼美。 這些年來， 牆上的畫...

小李子清粥小菜餐廳發佈於 2025年4月21日 星期一
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
441 2 1537 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
一家4口「全變被告」進新北檢　家寧3萬、妹5萬交保
快訊／美股三大指數走低「道瓊跌500點」
快訊／花月嵐宣布明起漲價　店內2項配料同步升級
《同學來了》Hebe巨胸遭疑假的　錄影亮「高清無碼照」…全場
天殘公祭時間曝光　總監曝她遺言：這次沒能保護妳
北市清粥小菜「小李子」熄燈日曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

紐西蘭牛乳1公升38元「零關稅來台」賣96元　協會：消費者沒聲音

快訊／花月嵐宣布明起漲價　店內2項配料同步升級

北市清粥小菜「小李子」熄燈日曝光　業者PO店面最後照：謝謝你

台IG網紅遊迪士尼　穿「仙度瑞拉」黑夜打光拍照挨批：以為大陸人

知名親子旅遊團「就是愛玩」驚傳倒閉　闆娘捲600萬元跑了

寵物咖啡廳慘遇奧客！　放任小孩餵狗吃洋蔥險釀禍

珍奶僅排第4！台灣10大國民小吃出爐　第1名超意外

鳳閣星加持！4生肖「魅力全開」　事業、財富大翻紅

蚊子能飛幾樓？網炸鍋「史上最高距離」比101高　滅蚊法大公開

四月下旬「4大生肖」開外掛！　職場順利　幸福感飆升

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

【瓦斯桶本喵】在澎湖遇超大橘貓霸佔機車座位 還胖到手收不起來XD

【女神包夾】南珉貞、安芝儇你要選誰？ 對粉絲靈魂拷問笑翻全場

張學友唱〈你最珍貴〉　女原唱高慧君在台下！

#台中 #好市多 #防火捲門 突降下！消費者怨：被壓到怎麼辦

猶如颱風狂掃！雙北人「45度撐傘奔逃」　她驚：史詩級風災

【我香港人啊】誤認便當記號　看「GG、排便」惹誤會

KKBOX／〈苦茶〉18年了！　全場跟棒棒堂大合唱

【老師說的自己擔】學生幫回憶「生氣長皺紋」　聽完立刻消氣XD

#徐尚賢 偵訊24hrs認罪！ 父：沒代簽、抄名冊

紐西蘭牛乳1公升38元「零關稅來台」賣96元　協會：消費者沒聲音

快訊／花月嵐宣布明起漲價　店內2項配料同步升級

北市清粥小菜「小李子」熄燈日曝光　業者PO店面最後照：謝謝你

台IG網紅遊迪士尼　穿「仙度瑞拉」黑夜打光拍照挨批：以為大陸人

知名親子旅遊團「就是愛玩」驚傳倒閉　闆娘捲600萬元跑了

寵物咖啡廳慘遇奧客！　放任小孩餵狗吃洋蔥險釀禍

珍奶僅排第4！台灣10大國民小吃出爐　第1名超意外

鳳閣星加持！4生肖「魅力全開」　事業、財富大翻紅

蚊子能飛幾樓？網炸鍋「史上最高距離」比101高　滅蚊法大公開

四月下旬「4大生肖」開外掛！　職場順利　幸福感飆升

「5個方法」讓你不當月光族　無痛存錢技巧一次看

紐西蘭牛乳1公升38元「零關稅來台」賣96元　協會：消費者沒聲音

川普關稅衝擊　勞動部6大項目護勞工

快訊／威力彩下期上看3.6億　今晚邁入連16槓

生日當天返回地球！　美國現役最老太空人搭俄飛船著陸

G-SHOCK環保材質霸氣錶登場　廢棄食材染出錶帶漂亮色調

創意禮品文具展圓滿落幕　原創設計引領趨勢促進跨界合作商機

快訊／美股三大指數走低「道瓊跌500點」　台積電ADR跌2%

《苦盡柑來》崔代勳憶無名時期淚崩「答應買車給爸爸，他卻去世了」

快訊／一家4口「全變被告」進新北檢　家寧3萬、妹5萬交保

插隊左轉釀災！　台中轎車害直行車暴衝人行道

生活熱門新聞

台南爽放連假！1家6口「日本自由行」才2天GG了

最新詐騙！　一堆人中招

快訊／8級強風要來了　「全台下3天」時間曝

詹江村爆「社運一堆色女」：邊搞罷免邊一夜情

生雞肉煮前別水洗　食藥署解釋原因

存摺「太久沒補登」！過來人揭1後果：很可惜

搭高鐵「從苗栗到台北」只花30元！她激推：好用又優惠

經典賽國手「20歲辣女友」IG解放！　他6字表達不滿

高雄飯糰店要搬家！台灣人「出1招」神補刀惡房東

旅遊團「就是愛玩」傳倒閉　闆娘捲600萬元跑了

飯糰店被砸要找新地點　高捷出手了

好市多「神奇水果回歸了！」會員：搬了1箱

飯糰店被砸！律師願出租30坪店面租金3萬3

赴日吃A5和牛踩雷　「台語5星評論」勸退台人！網笑翻

更多熱門

相關新聞

SUGAR BUTTER TREE變冰淇淋

SUGAR BUTTER TREE變冰淇淋

許多人去日本遊玩都會買伴手禮品牌SUGAR BUTTER TREE，招牌的白巧克力夾心麥片餅乾讓人一口接著一口完全停不下來，隨著炎炎夏日到來，品牌這次終於帶來了首款冰淇淋系列，是螞蟻人們必吃美食，已經迫不及待要試試看了！

即／陽明山知名餐廳旁意外！男開車轉彎衝落邊坡

即／陽明山知名餐廳旁意外！男開車轉彎衝落邊坡

女客人排隊解壓縮　鬼金棒店長喊「反正我就是不賣妳」

女客人排隊解壓縮　鬼金棒店長喊「反正我就是不賣妳」

信義區遇暴風雨　被鐵條砸頭「全身都是玻璃」！她嚇哭

信義區遇暴風雨　被鐵條砸頭「全身都是玻璃」！她嚇哭

造價2百億郵輪首航花蓮　174遊客盛讃美食美景

造價2百億郵輪首航花蓮　174遊客盛讃美食美景

關鍵字：

小李子清粥小菜重建台北美食

讀者迴響

熱門新聞

台南爽放連假！1家6口「日本自由行」才2天GG了

最新詐騙！　一堆人中招

快訊／總統府、行政院降半旗2天　賴清德表達對教宗方濟各哀悼

「日本龍婆」預言7月大海嘯來襲　台灣很嚴重

即／家寧涉逃漏稅移送新北檢　「全身粉」真實狀態曝光

高雄「樋口飯糰」不搬了：要證明台灣是講法律的地方

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

房東發飆片！穿紅色連身裙「暴砸飯糰店」全都錄

白冰冰爆「不滿賴慧如婚禮座位安排」

辦護照要快！外長證實10月安全存量用盡　今年估短缺20萬本

快訊／8級強風要來了　「全台下3天」時間曝

詹江村爆「社運一堆色女」：邊搞罷免邊一夜情

紐時：川普將動手「改組國務院」

生雞肉煮前別水洗　食藥署解釋原因

存摺「太久沒補登」！過來人揭1後果：很可惜

更多

最夯影音

更多

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

【瓦斯桶本喵】在澎湖遇超大橘貓霸佔機車座位 還胖到手收不起來XD

【女神包夾】南珉貞、安芝儇你要選誰？ 對粉絲靈魂拷問笑翻全場

張學友唱〈你最珍貴〉　女原唱高慧君在台下！

#台中 #好市多 #防火捲門 突降下！消費者怨：被壓到怎麼辦

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面