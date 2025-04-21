北市清粥小菜「小李子」熄燈日曝光　業者PO店面最後照：謝謝你

▲北市知名清粥小菜「小李子」業者PO店面最後照。（圖／翻攝小李子清粥小菜餐廳臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市知名清粥小菜「小李子」確定要重建，預計今年拆屋，將興建17層住宅大樓。小李子在臉書粉專預告關店日期，並PO出店內各角落的照片紀念。

小李子在臉書PO出店內的飯菜表示，店內的滑蛋蝦仁以黃金比例調配，再用快炒鎖鮮，就是這麼簡單，卻讓人一口接一口，「滑蛋蝦仁 沒點對不起自己，倒數14天，一定要點這道」，而該預告在17日PO出，意味店面將於4月30日熄燈。

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小李子21日在臉書PO出店內、店外的照片，以此紀念這間陪伴大家多年的店面，「平常總是被深夜的燈火記得，這次因為拍攝，我們第一次好好在白天看看這個空間」、「再10天，這個陪伴我們快35年的地方，就要和大家說再見了。謝謝你，曾經在某一個傍晚或深夜，在這裡吃一碗粥」。

小李子表示，預計5月會在店面650公尺處、復興南路二段326號重新復業，「我們仍會繼續為大家提供美味的清粥小菜，期待在新環境與大家相見」。