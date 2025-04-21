2刺青猴賣車鬧翻「掏槍」　BB彈狂轟！辣椒水噴滿臉

▲彰化有2男子疑似為了賣車仲介費喬不攏持槍持辣椒水互轟。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣和美鎮今（20）日發生一起槍擊衝突事件，26歲林男與27歲蘇男疑似因賣車仲介費用引發糾紛爆發激烈爭執，過程中林男持空氣槍朝蘇男狂射BB彈，蘇男則以辣椒水反擊，場面一度混亂。和美警方接獲報案後迅速趕抵現場，當場將林男制伏，並查扣涉案空氣槍。警詢後，將林男依傷害、恐嚇及毀損等罪嫌移送。

據警方初步調查，2男衝突起因於車輛買賣的仲介費。林男委託蘇男協助賣車11萬元，支付仲介費4千元。蘇卻認為應該是2萬元，因此上門向對方追討1萬6千元差額。此舉引發林男不滿，雙方爆發激烈口角。林男質疑蘇男臨時加價，蘇男則堅持當初約定金額未達共識，爭執愈演愈烈，最終演變成街頭槍擊戰。

▲彰化有2男子疑似為了賣車仲介費喬不攏持槍持辣椒水互轟。（圖／警方提供）

爭吵過程中，林男情緒失控，突然掏出一把空氣槍，並挑釁蘇男「你的槍拿出來啊」，蘇男回嗆「我沒有槍啦」，林男走到馬路上朝蘇男連開多發BB彈。蘇男也不甘示弱，拿出辣椒水反擊，林男被噴了一整臉，但仍邊跑邊抓衣尾擦眼睛，邊持槍射擊2槍。現場一片混亂，民眾見狀趕緊報警，警方到場前，蘇男經離離開，警隨即將開槍的林男當場帶回。

▲彰化有2男子疑似為了賣車仲介費喬不攏持槍持辣椒水互轟。（圖／警方提供）

和美警方初步調查，林男的行為已涉嫌傷害、恐嚇及毀損等罪，訊後依法移送地檢署偵辦。同時呼籲，民眾遇糾紛應理性溝通或尋求法律途徑解決，切勿使用暴力或危險武器，以免觸法。