華航獲3項國際大獎　機上旅行包、餐飲都入列

▲華航獲3項國際航空機上服務權威大獎。(圖/華航提供)

記者周湘芸/台北報導

中華航空指出,近日獲得3項國際航空機上服務權威大獎,分別為全球專業航空雜誌《PAX International》讀者票選評比「亞洲最佳商務艙旅行包 (Best Business Class Amenity Asia)」和「亞洲最佳豪華經濟艙旅行包 (Best Premium Economy Class Amenity Asia)」,以及《Onboard Hospitality》雜誌「最佳機上特色餐或產品 (Best Onboard Special Meal or Product)」大獎。

▲華航與MOSCHINO合作,獲「亞洲最佳商務艙旅行包」。(圖/華航提供)

華航表示,《PAX International》雜誌匯集全球讀者及專業評審,共同評鑑年度最佳得獎航空公司,此次獲獎的機上旅行包兼具實用性及時尚感,未來也將推出新色;豪華經濟艙則攜手加拿大休閒品牌Roots,營造溫馨質感風格。從包款至內容物均以環保材質構思,融合企業永續理念。

▲華航攜手米其林綠星餐廳「陽明春天」,奪「最佳機上特色餐或產品」。(圖/華航提供)

華航指出,《Onboard Hospitality》為國際指標性的航空雜誌,華航攜手米其林綠星餐廳「陽明春天」的機上餐點,為旅客呈現高空純淨的蔬食,獲得「最佳機上特色餐或產品」大獎。全新登場的春季菜單中,豪華商務艙/商務艙推出「沙嗲猴頭菇椰香飯」、豪華經濟艙及經濟艙則推出「手工咖哩植物肉丸佐糙米飯」。

華航表示,今年首次獲《全球品牌雜誌 Global Brands》頒發「亞洲最佳航空領航獎 (Excellence in Aviation Connectivity)」、連續6年獲《環旅世界 Global Traveler》評選「北亞最佳航空」,以及蟬聯9年獲國際航空乘客體驗協會《APEX》頒發「全球五星航空」最佳榮譽、同時奪下「最佳餐飲服務獎」及「最佳Wi-Fi獎」3大殊榮。

▲星宇航空春季新菜單。(圖/星宇航空提供)

另外,星宇航空最近也公布春季菜單,其中東南亞商務艙機上餐則由米其林星級主廚操刀,主菜為美國Prime叉燒牛小排,搭配西班牙風味飯;東京成田-桃園頭等艙、商務艙機上餐,則由人形町今半監製,推出春季套餐,主菜為壽喜燒;新加坡-桃園航線商務艙則推出新加坡正宗的肉骨茶。

此外,星宇航空東京成田-桃園、大阪關西-桃園全艙等,則推出星宇限定的抹茶檸檬;日本航線商務艙、豪華經濟艙則提供「白鶴淡雪氣泡清酒」。

