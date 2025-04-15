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華航攜手Apple合作　即起支援AirTag行李追蹤應用服務

▲▼華航透過支援Apple AirTag功能，提供旅客隱私且安全的智慧行李追蹤服務。（圖／華航提供）

▲華航透過支援Apple AirTag功能，提供旅客隱私且安全的智慧行李追蹤服務。（圖／華航提供）

記者周湘芸／台北報導

中華航空今宣布，與Apple合作推出AirTag行李追蹤應用服務 (Apple AirTag Luggage Tracking Application)，過去使用AirTag的旅客可透過Apple的「尋找」功能查詢配件所在，此服務整合將現行航空公司行李系統，支援公司系統協助尋找，提供旅客更加安心的飛行體驗。

華航表示，透過支援Apple AirTag行李追蹤應用功能，旅客可即時掌握行李動向，於生成「分享物品位置」連結後，透過網站或至服務櫃檯與航空公司共享，提供查找線索，有助於加速找到遺失或延誤的行李。希望透過此項服務，隱私且安全地接受「分享物品位置」，與現有的行李追蹤系統相輔相成。

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華航也說，當顧客一找回物品，分享位置的功能就會停用，擁有者也可以隨時停止分享位置，且分享連結會在7天後自動失效。

華航表示，公司全面優化數位服務項目，提供「中華航空App」、「華航雲端書坊」、「立即網路報到」、「預約自動報到」、「小花伴定位找人」等功能，結合數位前瞻技術，持續推動智慧化及系統化的服務。

另外，國泰航空也宣布，今年8月起，全航線都將配備椅背機上娛樂系統及高速無線網路服務，屆時不論選乘任何客艙及航線，都能享受頂尖娛樂系統與流暢無線網路服務。

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