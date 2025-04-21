　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

情侶檔賣仿冒球鞋撈8068萬！代購網紅不知情　401人受害

▲▼台北地檢署外觀。北檢外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲凡斯科技販售仿冒球鞋，10個月賺逾8000萬元，情侶檔遭北檢起訴。（圖／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

凡斯科技負責人蘇逸羣和女友劉致君，涉嫌從大陸地區進口仿冒的名牌球鞋，透過不知情的網紅宣傳團購，短短10個月獲得2萬多筆交易，不法所得超過8068萬元，已知有提告的401名消費者受害，台北地檢署21日依加重詐欺等罪嫌將蘇、劉情侶檔提起公訴。

有販售仿冒品紀錄的蘇逸羣是凡斯科技登記負責人，女友劉致君則負責產品銷售，2人從2019年起，指示不知情員工，以凡斯公司或是「TM童夢帶貨老師」、「陳慧芸」名義，聯繫在臉書、IG已有知名度的網紅，尋求合作販售NIKE、CONVERSE、NEWBALANCE、ADIDAS、VANS等知名廠牌球鞋。

事實上這些球鞋都是從大陸進貨的仿冒品，但網紅因為相信凡斯公司提出的書面保證切結，因此自行購買，並開團號召網友一起採購，直到2022年間，有消費者收到球鞋後，使用APP防偽掃碼，發現有異，團購網紅接到投訴後，全案才爆發。

全台各地分別收到報案後，統一由台北地檢署指揮保二展開4次搜索，查扣3789雙球鞋，逐一鑑定確認其中3553雙是仿冒，至於已賣出的假鞋，根據凡斯自己的紀錄，從2021年7月1日到2022年4月26日為止，共有2萬3594筆交易，不法所得高達8068萬4287元。

雖然開團代購的網紅可從銷售額中分潤，但檢察官根據聯繫紀錄認為，網紅也是在不知情的情況下受騙，總計網紅與消費者共有401人受害，蘇逸羣和劉致君利用具有社群影響力的網紅賣假鞋，對社會經濟造成嚴重影響，被依加重詐欺、違反《商標法》起訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
441 2 1537 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／邱瓈寬獲恩師遺產　起訴裴家3兄妹無繼承權敗訴確定
最猛金融股！　盤中勁揚8%
黃金飆天價刷新高！　銀樓老闆：股災畢業生錢進金市
黃正杰「生前限動藏求救信號」！友見最後一面哭了：對不起
高雄人超熱情！訂單排到明天　飯糰老闆舉牌鞠躬感謝
「網紅洋媳婦」猝逝！家人赴華奔喪　陸籍夫機場下跪道歉
台積電美國廠虧損143億！　南京廠大賺260億
飯糰店一早人潮爆滿！　1天份量「不到3hrs完售」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中高分院外半夜發生車禍　男自撞分隔島再撞凹路邊車

快訊／邱瓈寬纏訟8年獲恩師遺產　起訴裴家3兄妹無繼承權敗訴確定

蘆洲運動中心男童沉泳池底！泳客及時拉起　救生員CPR送醫

高虹安貪污案續審　限制出境出海3／25到期...檢方補提書狀聲請

84歲赤腳翁散步跌倒滿手血　鄰居認出身分...暖警護送返家

高雄人超熱情！明天改「飯糰限購限口味」照買　老闆舉牌鞠躬感謝

搜救犬立大功！彰化80歲失智嬤走失26小時　水溝內平安尋獲

一條水溝講不清！醉漢報案摔卡「一個洞」　警消冒雨暗夜救人

三寶駕駛左轉沒在看！直行女騎士遭擊落送醫　網友看畫面怒了

高雄飯糰店現場熱潮曝！一早塞爆搶購　1天份量「不到3hrs完售」

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

【瓦斯桶本喵】在澎湖遇超大橘貓霸佔機車座位 還胖到手收不起來XD

【女神包夾】南珉貞、安芝儇你要選誰？ 對粉絲靈魂拷問笑翻全場

猶如颱風狂掃！雙北人「45度撐傘奔逃」　她驚：史詩級風災

#台中 #好市多 #防火捲門 突降下！消費者怨：被壓到怎麼辦

張學友唱〈你最珍貴〉　女原唱高慧君在台下！

【快瘋了】女兒在車上狂唱「爸爸嘰嘰歪歪」他崩潰問：誰教的啦！

【我香港人啊】誤認便當記號　看「GG、排便」惹誤會

畢書盡合體陳美鳳跳〈APT.〉露肌問穿這樣可以嗎?

【老師說的自己擔】學生幫回憶「生氣長皺紋」　聽完立刻消氣XD

台中高分院外半夜發生車禍　男自撞分隔島再撞凹路邊車

快訊／邱瓈寬纏訟8年獲恩師遺產　起訴裴家3兄妹無繼承權敗訴確定

蘆洲運動中心男童沉泳池底！泳客及時拉起　救生員CPR送醫

高虹安貪污案續審　限制出境出海3／25到期...檢方補提書狀聲請

84歲赤腳翁散步跌倒滿手血　鄰居認出身分...暖警護送返家

高雄人超熱情！明天改「飯糰限購限口味」照買　老闆舉牌鞠躬感謝

搜救犬立大功！彰化80歲失智嬤走失26小時　水溝內平安尋獲

一條水溝講不清！醉漢報案摔卡「一個洞」　警消冒雨暗夜救人

三寶駕駛左轉沒在看！直行女騎士遭擊落送醫　網友看畫面怒了

高雄飯糰店現場熱潮曝！一早塞爆搶購　1天份量「不到3hrs完售」

傳8成藍委挺倒閣？　張益贍列9點「揭國民黨算盤」：北市是重災區

台中高分院外半夜發生車禍　男自撞分隔島再撞凹路邊車

明與朱立倫見面！黃國昌：盼賴清德也坐下來談　任何時間地點都可

諷綠選民像「邪教」愛投票惹議　徐巧芯滅火：我指側翼跟網軍

毒癮戲太慘！李運慶自虐「鐵鏈鎖工廠」　70年資深演員心疼痛哭！

川普關稅效應！　外媒：台日韓投資「美液化天然氣計畫」

飯糰店被趕！他想起10年前「也遇惡房東」　被嗆：沒我你能賺錢嗎

快訊／2縣市亮「高溫黃色燈號」　上看36度

25年震8千次！東京灣暗藏「海底山」　日專家：首都圈恐7.0大地震

快訊／邱瓈寬纏訟8年獲恩師遺產　起訴裴家3兄妹無繼承權敗訴確定

【我香港人啊】誤認便當記號　看「GG、排便」惹誤會

社會熱門新聞

大愛劇組「車開到睡著」撞死人　凌晨保釋竟回去趕工

日式飯糰遭房東驅趕！高捷聯繫上日籍老闆邀設櫃

色堂哥趁父喪侵犯堂妹！硬不起來性侵失敗

挖眼男12萬交保、柯文哲卻3000萬　律師解釋了

即／台大醫院外牆更新工程「鷹架整排倒塌」！現場畫面曝光

獨／台中恐怖陡坡奪命！好姊妹雙載撞壁1死1傷

雙眼被徒手挖出！新北男最新狀況曝

高雄飯糰店現場熱潮曝！1天份量不到3hrs完售

2刺青猴賣車鬧翻掏槍　BB彈狂轟

台中好市多防火捲門突降下！業者回應了

賣仿冒球鞋撈8068萬　情侶檔起訴

紅牌重機「90度撞警」畫面曝光！　遮牌飆國道48公里

日男來台賣飯糰　生意太好被女房東砸店

婦人弄丟小兒子遺物勞力士　竟是被偷走

更多熱門

相關新聞

「網紅洋媳婦」猝逝20天！家人赴華奔喪 陸籍夫機場下跪道歉

「網紅洋媳婦」猝逝20天！家人赴華奔喪 陸籍夫機場下跪道歉

來自阿根廷的「網紅洋媳婦」楊奇娜2日於福建去世，得年38歲。其丈夫陽淙昨（20）日更新影片資訊稱，奇娜的父母乘坐20多小時的飛機赴華奔喪，影片中，只見楊奇娜的母親坐著輪椅出現在機場大廳後，楊淙隨即大步上前下跪，雙手合十向其母親道歉，「媽媽，對不起，是我沒照顧好奇娜。」

YTR賤葆收Toyz「2頁手寫信」　昔嗆他火鍋店狗都不吃

YTR賤葆收Toyz「2頁手寫信」　昔嗆他火鍋店狗都不吃

家寧IG神隱22天「露面PO化妝片」　遭網洗版

家寧IG神隱22天「露面PO化妝片」　遭網洗版

YTR牛排駁「老婆害狠愛演解散」　公開團體分潤內幕

YTR牛排駁「老婆害狠愛演解散」　公開團體分潤內幕

YTR牛排公開「狠愛演拆夥內幕」　揪3點認和胡椒理念不合

YTR牛排公開「狠愛演拆夥內幕」　揪3點認和胡椒理念不合

關鍵字：

仿冒球鞋商標情侶網紅代購團購

讀者迴響

熱門新聞

最新詐騙！　一堆人中招

「日本龍婆」預言7月大海嘯來襲　台灣很嚴重

白冰冰爆「不滿賴慧如婚禮座位安排」

快訊／8級強風要來了　「全台下3天」時間曝

紐時：川普將動手「改組國務院」

雪碧認了「曾與黃正杰秘戀」得知噩耗淚崩

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

存摺「太久沒補登」！過來人揭1後果：很可惜

蓋了17年還沒完工！　世界「最高爛尾樓」計畫月底復活

大愛劇組「車開到睡著」撞死人　凌晨保釋竟回去趕工

飯糰店被砸要找新地點　高捷出手了

搭郵輪遲到30分鐘「船長直接開走」！2旅客傻眼

黃正杰媽媽淚曝兒臨終遺言：總是報喜不報憂

經典賽國手「20歲辣女友」IG解放！　他6字表達不滿

巷弄日料惹鄰抱怨　老闆霸氣買下周邊房產封口

更多

最夯影音

更多

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

【瓦斯桶本喵】在澎湖遇超大橘貓霸佔機車座位 還胖到手收不起來XD

【女神包夾】南珉貞、安芝儇你要選誰？ 對粉絲靈魂拷問笑翻全場

猶如颱風狂掃！雙北人「45度撐傘奔逃」　她驚：史詩級風災

#台中 #好市多 #防火捲門 突降下！消費者怨：被壓到怎麼辦

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面