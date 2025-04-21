情侶檔賣仿冒球鞋撈8068萬！代購網紅不知情　401人受害

▲凡斯科技販售仿冒球鞋，10個月賺逾8000萬元，情侶檔遭北檢起訴。（圖／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

凡斯科技負責人蘇逸羣和女友劉致君，涉嫌從大陸地區進口仿冒的名牌球鞋，透過不知情的網紅宣傳團購，短短10個月獲得2萬多筆交易，不法所得超過8068萬元，已知有提告的401名消費者受害，台北地檢署21日依加重詐欺等罪嫌將蘇、劉情侶檔提起公訴。

有販售仿冒品紀錄的蘇逸羣是凡斯科技登記負責人，女友劉致君則負責產品銷售，2人從2019年起，指示不知情員工，以凡斯公司或是「TM童夢帶貨老師」、「陳慧芸」名義，聯繫在臉書、IG已有知名度的網紅，尋求合作販售NIKE、CONVERSE、NEWBALANCE、ADIDAS、VANS等知名廠牌球鞋。

事實上這些球鞋都是從大陸進貨的仿冒品，但網紅因為相信凡斯公司提出的書面保證切結，因此自行購買，並開團號召網友一起採購，直到2022年間，有消費者收到球鞋後，使用APP防偽掃碼，發現有異，團購網紅接到投訴後，全案才爆發。

全台各地分別收到報案後，統一由台北地檢署指揮保二展開4次搜索，查扣3789雙球鞋，逐一鑑定確認其中3553雙是仿冒，至於已賣出的假鞋，根據凡斯自己的紀錄，從2021年7月1日到2022年4月26日為止，共有2萬3594筆交易，不法所得高達8068萬4287元。

雖然開團代購的網紅可從銷售額中分潤，但檢察官根據聯繫紀錄認為，網紅也是在不知情的情況下受騙，總計網紅與消費者共有401人受害，蘇逸羣和劉致君利用具有社群影響力的網紅賣假鞋，對社會經濟造成嚴重影響，被依加重詐欺、違反《商標法》起訴。