店家公告「雞排降到50元」份量超足！驚呆萬人：一堆店都漲到100

▲店家宣布雞排降價。（圖／翻攝路上觀察學院）



網搜小組／劉維榛報導

日前有便當店公告，雞排、雞腿飯降價5至10元，引發網友讚爆。如今又有良心店家指出，因為雞肉價格回穩，因此雞排降回50元，而且一塊也非常有份量，讓萬名網友狂呼，「天啊！活久見！良心老闆還不買爆」、「這間的無骨雞丁、炸雞腿、炸地瓜條、雞排都好吃」。

一名網友在公開社團《路上觀察學院》表示，他去買光頭張炸雞時，發現門口有擺放一個調降公告，上頭寫著「近期雞肉價格回穩，4月1日起雞排調降為一份50元」，這讓原PO一度不可置信驚呼，「街頭奇景！」

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▲雞排非常有份量。（圖／翻攝光頭張炸雞FB）



文章引來萬人關注，「居然還有這種良心商店」、「超有良心欸！不敢相信」、「天啊！活久見！良心老闆還不買爆」、「老闆太誠實，會賺不到錢啊」、「幾乎是一般雞排的半價了」、「逆向操作！強啊」、「50元也太便宜了吧」、「不會吧...第一次看到價格下調的店家」、「所以根本貴的不是雞排，是每一間的炸法」、「一堆店都漲到100元」。

由於店家在4月1日宣布降價，不少網友懷疑是愚人節的活動，「肯定是假的！愚人節快樂」、「在那一天降價，很難相信」、「和4月1日有關的任何事，我都不相信」。

留言串也引來一票在地人認證，「員林第一市場，昨天才買來吃」、「這間的無骨雞丁、炸雞腿、炸地瓜條、雞排都好吃」、「我剛剛才去買而已！他們生意真的不錯」、「這是真的，但我三月底去買，才發現是4/1才調降，還是給店家一個讚」、「這間也有來彰化擺攤，真的是50元」、「上次吃炸的滿好吃的，份量也很足夠」、「原本是50元，去年漲到60元，現在又調回50元」、「真的50元，我個人覺得還不錯」。