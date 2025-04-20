做工地9年存800萬元！陸35歲搬磚工：這收入很正常

▲何吉林9年來拚命工作存錢，現在已經有了自己的房子及車子。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

四川南充的搬磚工何吉林9年存下了200萬元人民幣（約825萬元新台幣），在網路上受到大量關注。何吉林表示，他能存下這筆錢沒有特別的秘訣，就只是拚命工作而已，「在我們這行，只要拚命幹，這個收入很正常。」

何吉林出生於1990年，是一名搬磚工，2016年開始，在福建、廣東等地工作，9年來已經存下200萬元人民幣，工作內容主要是扛樓、搬磚、砌磚，「都是隨時結帳的力氣活，多勞多得，做我們這行，只要肯下力氣，這樣的收入不算高。」

何吉林介紹，「扛樓」是指靠人力，在沒有電梯的樓棟中搬運建材、砂石等重物，屬於高強度的體力活；「搬磚」不是網路用語，是真的搬運建築工地用的磚頭。

▼何吉林最早只會搬磚，後來還學會了砌牆。（圖／翻攝微博）



何吉林說，剛開始在外地打工時，他還不適應高強度，一天只能搬5、600塊磚，後來透過自己摸索，還有向老工人們取經，現在一天能搬2000多塊磚頭，「不只是力氣活，這也是技術活。」

何吉林後來還學會了砌磚，這讓他的收入大幅增加，現在一天能賺800、900元人民幣（約3300至3700元新台幣），「不同的工地、不同規格的磚、不同樓層高度，價格不一樣，反正就是一句話，要捨得下力氣，要肯幹！」

雖然何吉林講得輕描淡寫，但搬磚工人的生活其實很辛苦，早上5點多就要起來工作，中午只能隨便找個牆角席地吃便當，稍微休息一下就要繼續工作，經常工作到晚上9、10點。

▼工地的工作其實很辛苦，要非常有毅力才能適應。（圖／翻攝微博）



何吉林坦言，小時候沒想過自己長大會搬磚，支撐自己的，是想改善家人生活條件的願望，「年輕人嘛，就有種不甘心的想法，別人有的，我也想擁有，所以就拼命幹活掙錢。」

不過，長年的體力勞動，也帶來了職業傷害，何吉林的腰部肌肉經常不舒服，這也讓他對未來有了更多的思考，「在沒有其他選擇前，得先做好這份工。」

何吉林說，他在同齡人裡確實算拚了，但他個人覺得這種拼命的做法不值得學習，因人而異，他也很羨慕很多90後、00後的精彩生活，但每個人具體情況不同，他只能一步一步去努力。