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沒看過「鐵桶烤雞」！捷克女一吃驚呼「超多汁」：比肯德基還好吃

（圖／翻攝自YouTube）

▲捷克女生Hana來台灣後，第一次體驗吃桶仔雞。（圖／翻攝自不要鬧工作室YouTube頻道）

圖文／CTWANT

目前居住在新北市蘆洲區的捷克女子Hana，近期體驗台灣特色料理「桶仔雞」，其對著鮮嫩多汁雞肉流口水的模樣意外引發網友討論，甚至有網友直言Hana的吃相實在太吸引人。

Hana在接受YouTube頻道《不要鬧工作室》受訪時表示，自己來自鄉村家庭，家中飼養雞隻並常由祖母煮成簡單又美味的雞湯，因此對雞肉料理並不陌生。但初次在台灣看到將整隻雞放入金屬桶中燒烤的「桶仔雞」時，Hana感到極為好奇，也對這種特殊烹調方式感到疑惑。

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而當熱騰騰的雞肉端上桌時，Hana立刻被外觀驚到。Hana表示，在捷克的村莊裡從來不會見到一整隻雞連同雞頭一併上桌的情景，這對Hana來說是文化上的衝擊。

而Hana的驚訝很快轉變成驚艷。當Hana徒手將雞肉撥開時，被那股濃郁的香氣與雞肉的多汁口感深深吸引。Hana忍不住連聲稱讚，直呼「好多汁，好扯，看起來好好吃喔！」Hana表示，原以為需要剪刀才能處理整隻雞，沒想到桶仔雞肉質軟嫩，輕輕一撕便可大塊入口。

Hana在鏡頭前大啖雞肉，頻頻發出驚嘆「我這輩子沒吃過這麼好吃又多汁的雞，天啊！」、「比肯德基還要好吃！哇！好多汁！」

而Hana吃得津津有味的模樣，透過聲音與表情，讓觀眾彷彿能透過螢幕感受到雞肉的美味。影片播出後，引發不少台友共鳴與留言。就有網友笑稱「明明剛吃晚餐，看了就餓」，也有人感嘆：「太邪惡了啦！看得我又餓了啦！太不講武德了！」、「很有吃相，非常適合吃給觀眾收看」、「看她吃的樣子真的很好吃的感覺」。

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