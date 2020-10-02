比太陽亮50億倍！　NASA釋出超新星「SN 2018gv」影像曝光

▲NASA於1日釋出超新星「SN 2018gv」畫面。（圖／翻攝自YouTube／NASA）

實習記者高琳景／綜合報導

美國航空暨太空總署（NASA）於1日釋出一段縮時影片，從畫面中可見NASA將超新星「SN 2018gv」2018至2019連續拍攝的照片，串連成一個縮時鏡頭，而這顆恆星的最大亮度約為太陽的50億倍亮！

SN 2018gv距離地球7000萬光年，位於船尾座（Puppis）的NGC 2525棒旋星系，是2018年1月中旬由日本業餘天文學家首度發現，而同年2月哈伯望遠鏡開始觀測。

根據《Sci-News》報導，像SN 2018gv這樣的Ia超新星（Type Ia supernova），起源於密閉雙星系統中的一個白矮星，它們能在劇烈爆炸中是放出能量，以最高光速6%的速度發射出物質，並發出大量輻射，隨著時間的流逝，其最大亮度為太陽的50億倍。

諾貝爾物理學獎得主亞當．里斯（Adam Riess）表示，「沒有任何地球上的煙火表演可以媲美哈伯望遠鏡所捕捉到的超新星畫面。」

另外NASA也提到，由於這種超新星都在相同的亮度下達到峰值，因此他們被稱為「標準燭光」，能用來測量所在銀河的距離，讓天文學家可以測量宇宙的膨脹率，而在過去的30年中，哈伯極大地提高了宇宙膨脹率的精確度。