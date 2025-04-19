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女師散步突遭押走！高雄警抓錯人「還酸毒吸不夠」　7人被懲處

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名女子在網路控訴，17日晚間要去文化中心還書時，突然遭3名便衣警察包圍攔查，最後甚至遭強押上車帶往派出所調查，結果竟是認錯人。鳳山分局事後坦言，經查證女子非本案相關當事人，已向當事人道歉，後續懲處也出爐，到場員警及正副主管共7人分別受記過及申誡懲處。

鳳山分局忠孝所17日19時許，循線前往高雄市苓雅區五福一路查緝通緝犯，該通緝犯見員警上前盤查之際，開車衝撞文化中心停車場柵欄逃逸。因現場有民眾指認，疑見一女子從該車離去，林姓女老師路過遭員警誤認，最後被包圍攔查，甚至強押上車被帶去派出所查證。

事後警方經查證，確認林女非本案相關當事人，對於所造成的誤會與驚擾，警方深表歉意，並由本分局分局長親自向當事人說明與致歉。

▲▼太離譜！高雄警追通緝犯「強硬亂抓人」　女散步遭帶走竟認錯人。（圖／民眾提供）

▲高雄警追通緝犯「強硬亂抓人」，女散步遭帶走竟認錯人。（圖／民眾提供）

針對此案，警方強調，除向當事人致上最深歉意外，另將依規定議處與追究考監當事員警責任。針對本案違失，警方強調，除向當事人致上最深歉意外，另將依規定議處與追究考監當事員警責任，3名在場抓人的員警各記申誡一支，在派出所言行過當的巡佐遭記小過，另名警員行為不當記兩支申誡，忠孝所正、副所長督導不周，各記一支申誡。

回顧事件，林姓女老師在網路爆料指出，17日晚間快8點左右，她從家裡出門要去文化中心還書，開始散步時突然有三個便衣男生圍住她，其中兩人直接抓住她的手，一直說他們是警察，問她剛剛車上的是誰。

林女回應說「我沒有搭車，你們是不是認錯人了？」，但警察卻很兇說，「妳不要再裝了，他是通緝犯，剛剛在車上的是誰？」便衣員警態度相當強硬且激動，還稱若不配合，要把她上銬帶回警局。

▲▼太離譜！高雄警追通緝犯「強硬亂抓人」　女散步遭帶走竟認錯人。（圖／民眾提供）

▲▼高雄警追通緝犯「強硬亂抓人」，女散步遭帶走竟認錯人。（圖／民眾提供）

▲▼太離譜！高雄警追通緝犯「強硬亂抓人」　女散步遭帶走竟認錯人。（圖／民眾提供）

林女因突然遭包圍後驚恐向路人呼救，「我不認識這些人，請幫幫我報警 」，其中有兩位年輕女生幫忙打110，凱旋派出所員警到場後，協助查詢身分資料，證明她是清白的，沒有任何不良紀錄。然而鳳山派出所的警察還是不放棄，最後又推又拉將她押上警車，被載去鳳山忠孝派出所。

林女被帶回派出所後，重複澄清「不認識毒品通緝犯、也沒搭車」，但員警仍不斷質疑她未吐實，「妳再繼續做夢沒關係，一定是吸毒吸不夠啦！」最後直至快10點半，警方才確認「同仁抓錯人」，送林女返家。

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