加老師臉書「投資穩賺不賠」面交355萬　民眾機警報案

▲屏東警分局員警逮獲馬來西亞籍車手 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一名眼尖民眾17日下午13時，在屏東市公園東路與民享路口有可疑男子形跡怪異，於是立即通報屏東警分局，民和派出所員警接獲通知後迅速趕赴現場，當場查獲20多歲馬來西亞籍詐欺面交車手，並成功查扣新台幣355萬元現金及手機等證物，阻止民眾財產受損。

據了解，陳姓女子是位老師，於今年3月底在【Facebook】得知投資訊息，在加入【投資 穩賺不賠】社群後認識詐團成員，並聽從指示加入【LINE:幣富】群組，並被慫恿至【AaelExChange假投資網站投資】及下載AaelExChange app，身受保證獲利、穩賺不賠引誘。

她依指示至該網站申請帳號，並依照詐騙集團指示面交新台幣355萬元，所幸民眾見到馬國籍車手形跡詭異立即向警方報案，才能在第一時間於現場布置警力，趁該馬籍車手與她交付款項時，當場攔截逮捕。警方除安撫及協助被害人完成報案程序，也指導檢舉人至「165打詐儀錶板」網站填寫檢舉情資完成「百斬計畫」流程通報。

分局長林明波表示，詐騙手法日新月異，民眾務必提高警覺，遇有可疑情事請立即通報警方，共同守護自身財產安全。警方持續配合警政署「百斬計畫」，強化查緝詐欺案件與攔阻詐騙金流，發揮警民合作力量，守住每一分辛苦錢。呼籲大家多一分警覺、少一分損失，讓詐騙無所遁形！