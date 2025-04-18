台南八寶彬圓仔惠商標糾紛　必比登國華店告金華店刑事敗訴

▲八寶彬圓仔惠（國華街）是首家入選必比登剉冰店。（圖／米其林指南提供）

記者劉人豪／台南報導

台南知名冰店「八寶彬圓仔惠」商標糾紛，舅媽張秀美對創辦人女兒黃筠堤提出訴訟，認為「金華店」侵害「國華店」商標，台南地院認為各項證據與證明方法，不足以證明黃筠堤有侵害商標權犯行，判決無罪，台南地檢署上訴後遭駁回。

根據判決，張秀美註冊「八寶彬圓仔惠及圖」商標，商標權期間至2030年12月15日。黃筠堤為金華店「撒豆成冰剉冰店」負責人，張秀美基於親戚關係，曾於2018年間無償授權黃筠堤使用「八寶彬圓仔惠及圖」商標經營刨冰店，但已於2021年7月1日寄發存證信函終止授權，但黃筠堤繼續使用，認涉犯商標法提告。

黃筠堤否認有侵害商標權，稱2018年拿並存同意書向張秀美解釋要申辦另一B商標，因張秀美註冊「八寶彬圓仔惠及圖」商標是第43類，所以需要張秀美簽並存同意書我們才能申請B商標註冊，張秀美當時是同意也有蓋章，並拿身分證拍照，所以B商標申請才會經智慧局准予註冊，是合法使用B商標，不是使用「八寶彬圓仔惠及圖」商標。

台南地院認為，各項證據與證明方法，尚不足以證明黃筠堤有侵害商標權犯行，判決無罪。檢方上訴，認為黃筠堤將B商標用於金華店招牌、臉書網路平台、google地圖、Food Panda及Uber Eats等外送平台，超出商標使用範圍。



不過法院認為，黃筠堤在金華店使用B商標，並依消費者選購指示當場調製提供立即可食的八寶冰等商品，此舉於客觀上已屬擴及A商標註冊「餐飲店、冷飲店、小吃店」服務，黃筠堤辯稱認係合法使用其B商標，於主觀上欠缺侵害A商標之故意，自未悖於常情事理，尚非無據，判決駁回。不得上訴。