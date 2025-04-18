中美關稅戰　中國產品可能湧入巴西

▲中美關稅戰示意圖。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

近期中美關稅戰對全球金融市場和貿易產生重大影響。由於中國產品具備高生產力和競爭力的價格，這些商品可能會湧入巴西等傳統貿易夥伴和新興市場。

根據巴西新聞網站g1的報導，穆拉（Vitor Moura）在中國生活了10年，擔任巴西和中國之間的貿易仲介。他指出，在美國總統川普實施新關稅之前，中國商人就已有擴展業務至其他國家的強烈意願。由於中國經濟仍處於COVID-19疫情後的復甦階段，進展比預期緩慢，外部市場變得越來越重要。巴西因其幅員遼闊、人口超過2億，成為中國企業關注的重點市場。

穆拉表示，中國企業計劃將高附加價值的精良產品帶到巴西，特別是再生能源、電動車和人工智慧等高技術領域。然而，中國企業的低價策略對巴西商人來說是一大挑戰，因為巴西在技術和生產力方面難以與中國競爭。

儘管如此，穆拉認為巴西應該將此視為適應新技術和發展機會的契機，與中國企業合作，加入技術轉移條款，以防止中國業務壓垮本土企業。

巴西在華工商技術企業協會（Bracham）副會長季馬瑞斯（Jesse Guimarães）指出，中國政府對企業國際化有明確的政策，提供激勵措施，鼓勵企業開拓全球市場。巴西政府需要採取措施，確保外國技術能引進巴西，同時允許外國公司在巴西生產。

季馬瑞斯還強調，巴西應該尋求與印度等中立國家建立商業夥伴關係，以避免關稅上調的副作用，並確保重要產品能在國內自主生產。他認為，建立戰略夥伴關係是避免高通膨的最佳方法。