　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普關稅戰衝擊　IMF下調全球經濟成長預測

▲▼美國總統川普。（圖／路透社）

▲美國總統川普課徵對等關稅引起全球股災。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普發動的關稅戰對全球貿易體系帶來衝擊。國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃於今天表示，IMF將顯著下調全球經濟成長的預測，但不預期會出現衰退，並會上調部分國家的通膨預測。她強調「希望看到不確定性降低」。

川普自重返白宮以來，對多國徵收高額關稅，包括10%的進口貨品關稅和25%的汽車關稅。儘管對部分國家暫緩實施對等關稅，但中國進口到美國的商品已面臨高達245%的關稅。中國和歐盟也採取了報復性措施。

喬治艾娃在IMF華府總部演講中指出，各經濟體的韌性正受到全球貿易重啟的考驗，金融市場波動增加，貿易政策的不確定性達到前所未見的程度。她形容貿易緊張已達「沸騰」程度，這是對國際體系信任及國與國之間互信流失的結果。

她表示，全球貿易緊張造成的不確定性有很大的代價。一項商品的成本可能受到多國關稅影響，規劃變得困難，導致海上船隻不知該駛往哪個港口、投資決策被延遲、金融市場波動等。不確定性持續時間越長，代價就越大。

喬治艾娃指出，貿易壁壘增加將直接打擊經濟成長，關稅會以減少和轉移經濟活動為代價來增加政府收入。如果國內市場規模夠大，會促使外國企業進行本地投資，帶來新的經濟活動及就業機會，但這需要時間。她也警告，長期來看，保護主義將削弱生產力，尤其是較小的經濟體。

她透露，IMF在下週發布的最新「世界經濟展望」報告中，將明顯下調全球經濟成長的預測，但不預期會陷入衰退，並會上調部分國家的通膨預測。

此外，路透社報導，喬治艾娃表示，美國和中國在貿易方面各有不滿。美國不滿中國在智慧財產權及非關稅壁壘方面的做法，而中國則希望與美國接觸，讓兩國經濟置於穩固基礎之上。她強調「我們希望看到不確定性降低」，並指出更公平、以規則為基礎的體系對全球經濟至關重要。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
576 2 7844 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女喜劇演員陳屍公寓　姓名學家：取名不要逆天而行
今變天！週末雷雨轟2區　下週將創今年之最
快訊／幽靈連署案　國民黨黃呂錦茹等4人聲押禁見
川普樂觀看貿易、批Fed　美股道瓊下挫527點、台積電ADR

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普關稅戰衝擊　IMF下調全球經濟成長預測

川普：若要Fed主席下台「他很快會滾」　華爾街日報打臉

巴菲特的1句建議　億萬富豪坦言影響深遠

川普怒嗆炒「Fed主席」　美議員警告：鮑爾下台市場崩盤

美國佛州州立大學驚傳槍擊案　傷患人數不明

澤倫斯基指控中國軍援俄羅斯　俄烏開戰後首見

川普不擔心習近平訪東南亞：美中將達成很好協議

川普：下週擬與烏克蘭簽署戰略礦產協議

Google被美法官裁定壟斷數位廣告市場　將提上訴

川普樂觀看貿易、批Fed　美股道瓊下挫527點、台積電ADR反漲

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

納豆依依5月辦婚禮　想生3個「他自信一發中」

#四叉貓 到 #北檢 抗議現場直播！被潑飲料又濕又黏：暴民居多

約會 #違停 被盤查男報身分 女友傻眼！竟是「6條通」

【泰格與雪兒】跟風粉退退退

被學生考4／17什麼日子 老師竟輸給自己的專業XD

【女友式埋胸撒嬌法】橘喵對黑汪賣萌磨蹭不間斷超級萌XD

【泰格與雪兒】短篇朋友問這什麼問題

川普關稅戰衝擊　IMF下調全球經濟成長預測

川普：若要Fed主席下台「他很快會滾」　華爾街日報打臉

巴菲特的1句建議　億萬富豪坦言影響深遠

川普怒嗆炒「Fed主席」　美議員警告：鮑爾下台市場崩盤

美國佛州州立大學驚傳槍擊案　傷患人數不明

澤倫斯基指控中國軍援俄羅斯　俄烏開戰後首見

川普不擔心習近平訪東南亞：美中將達成很好協議

川普：下週擬與烏克蘭簽署戰略礦產協議

Google被美法官裁定壟斷數位廣告市場　將提上訴

川普樂觀看貿易、批Fed　美股道瓊下挫527點、台積電ADR反漲

德翔海運董事長陳德勝否認買下香港豪宅　但有考慮投資香港房地產

Xeneta：遠東輸歐貨增　碰上壅塞的歐洲港口恐導致運費揚升

黃呂錦茹被聲押　朱立倫：民主黑牢司法不公

川普關稅戰衝擊　IMF下調全球經濟成長預測

川普：若要Fed主席下台「他很快會滾」　華爾街日報打臉

呱吉身上刺青隱含內在投射　童年自卑到網路紅人

星宇神戶開航！4月訂位率逾8成　今年拚再增日本航點

生活工場傳撤收全台實體店　業者澄清再揭轉型下一步

巴菲特的1句建議　億萬富豪坦言影響深遠

川普怒嗆炒「Fed主席」　美議員警告：鮑爾下台市場崩盤

【泰格與雪兒】短篇朋友問這什麼問題

國際熱門新聞

快訊／黃仁勳突訪北京！川普回應了

泰14歲少女「遭10男連續性侵」！

拍11支「素人AV」遭無碼上傳！櫻花妹崩潰

偶像天團成員被控無套硬上　她痛訴罹子宮頸癌

封殺馬斯克聽軍事簡報　川普爆粗口內幕曝

馬斯克嗆：稀土到處都有，中國限出口沒用

川普樂觀看貿易、批Fed　美股道瓊下挫527點

川普痛罵鮑威爾「拖延又犯錯」：解雇得太慢了

川普怒嗆炒「Fed主席」　美議員警告：鮑爾下台市場崩盤

出國度假犯1錯誤　女發現行李被送到別國

巴菲特的1句建議　億萬富豪坦言影響深遠

川普關稅「台灣更安全」？專家曝關鍵

專家警告：5事絕不要告訴ChatGPT

潑水節太嗨！27歲泰女「下體滑出嬰兒」

更多熱門

相關新聞

川普：他若要Fed主席下台　他很快會滾

川普：他若要Fed主席下台　他很快會滾

美國總統川普17日對聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表達不滿，稱如果他想要鮑爾下台，鮑爾很快就會下台。華爾街日報（WSJ）則指出事實並非如此。

川普怒嗆炒「Fed主席」　美議員警告：鮑爾下台市場崩盤

川普怒嗆炒「Fed主席」　美議員警告：鮑爾下台市場崩盤

26歲「少年股神」被川普關稅戰擊落　9位數歸零

26歲「少年股神」被川普關稅戰擊落　9位數歸零

快訊／美國首例！　加州起訴「川普關稅戰」濫權

快訊／美國首例！　加州起訴「川普關稅戰」濫權

川普關稅戰 　WTO：全球貿易額恐減1.5%

川普關稅戰 　WTO：全球貿易額恐減1.5%

關鍵字：

川普關稅戰

讀者迴響

熱門新聞

即／男入侵台鐵軌道「斷成兩截」亡

獨／賀瓏好友「天殘」陳屍公寓頂樓！今天是她生日

喜劇演員「天殘」陳屍公寓頂樓！社群突更新貼文　

快訊／黃仁勳突訪北京！川普回應了

快訊／朱立倫宣布26號集結凱道「罷免賴清德」

即／黃呂錦茹4人深夜移送北檢　藍營支持者持續聚集

四叉貓被淋飲料畫面曝光！迅速反手抓人

吸菸族心聲首公開！76.8%認為稅賦公平嚴重失衡，漠視吸菸族權益

泰14歲少女「遭10男連續性侵」！

拍11支「素人AV」遭無碼上傳！櫻花妹崩潰

「花210元吃麵」中千萬發票！消費地點曝光

高鐵過站未停！駕駛連犯2離譜錯誤…被帶去驗尿

賀瓏好友「天殘」生前最後貼文曝光

10年啦啦隊生涯引退　橘兒淚崩謝球迷

明變天！　「鋒面掃全台」時間曝

更多

最夯影音

更多

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

納豆依依5月辦婚禮　想生3個「他自信一發中」

#四叉貓 到 #北檢 抗議現場直播！被潑飲料又濕又黏：暴民居多

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面