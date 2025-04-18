川普關稅戰衝擊　IMF下調全球經濟成長預測

▲美國總統川普課徵對等關稅引起全球股災。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普發動的關稅戰對全球貿易體系帶來衝擊。國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃於今天表示，IMF將顯著下調全球經濟成長的預測，但不預期會出現衰退，並會上調部分國家的通膨預測。她強調「希望看到不確定性降低」。

川普自重返白宮以來，對多國徵收高額關稅，包括10%的進口貨品關稅和25%的汽車關稅。儘管對部分國家暫緩實施對等關稅，但中國進口到美國的商品已面臨高達245%的關稅。中國和歐盟也採取了報復性措施。

喬治艾娃在IMF華府總部演講中指出，各經濟體的韌性正受到全球貿易重啟的考驗，金融市場波動增加，貿易政策的不確定性達到前所未見的程度。她形容貿易緊張已達「沸騰」程度，這是對國際體系信任及國與國之間互信流失的結果。

她表示，全球貿易緊張造成的不確定性有很大的代價。一項商品的成本可能受到多國關稅影響，規劃變得困難，導致海上船隻不知該駛往哪個港口、投資決策被延遲、金融市場波動等。不確定性持續時間越長，代價就越大。

喬治艾娃指出，貿易壁壘增加將直接打擊經濟成長，關稅會以減少和轉移經濟活動為代價來增加政府收入。如果國內市場規模夠大，會促使外國企業進行本地投資，帶來新的經濟活動及就業機會，但這需要時間。她也警告，長期來看，保護主義將削弱生產力，尤其是較小的經濟體。

她透露，IMF在下週發布的最新「世界經濟展望」報告中，將明顯下調全球經濟成長的預測，但不預期會陷入衰退，並會上調部分國家的通膨預測。

此外，路透社報導，喬治艾娃表示，美國和中國在貿易方面各有不滿。美國不滿中國在智慧財產權及非關稅壁壘方面的做法，而中國則希望與美國接觸，讓兩國經濟置於穩固基礎之上。她強調「我們希望看到不確定性降低」，並指出更公平、以規則為基礎的體系對全球經濟至關重要。