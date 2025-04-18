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日劇天王好狀態秘密不藏了　網：同款在台灣

▲▼新普利,木村拓哉,夜酵素。（圖／新普利提供）

▲木村拓哉首次跨海代言「Simply新普利夜酵素」，51歲仍然擁有刀削下顎線。

圖、文／新普利提供

「日劇天王」木村拓哉睽違七年再度訪台！這位天王近期可說是好消息連連，不只主演電影票房創新高、接連接下海外代言，近期也剛結束日本的巡迴演唱會，前陣子更史無前例的在IＧ上直播，吸引了超過6萬名粉絲同時在線觀看，再度展現這位天王的超高人氣。

唯有美食不可辜負！木村拓哉公開享受不必忍受的夜間歸零代謝法

之前直播上首次公開自己的體重維持在60以下，還回答粉絲自己最愛點心是紅豆餡的鯛魚燒，而52歲的他照樣可以盡情享受美食的原因除了固定運動之外，對於自身的保養也是非常注重。首次跨海代言的「Simply新普利夜酵素」便是天王睡前必做的保養方式之一，透過睡前搭配新普利夜酵素DX，讓美食與好狀態不再是兩難。

「美食當前還要忍的話，人生還有什麼樂趣呢？」近期公開的廣告中，木村拓哉在餐桌上大快朵頤的樣子讓人看了也跟著肚子餓，毫不忌口享用美食更是帥度破表，出道整整33年臉部線條卻還是非常緊實，始終保持在最佳狀態。廣告中再次展現招牌手勢搭配刀削下顎線，完美的演繹出天王級的魅力，絕對是代表新普利夜酵素天王級代謝力的不二人選。

「享用美食是一件很愉快的事，希望各位能不帶著罪惡感的享受大快朵頤的樂趣。」接下新普利夜酵素代言的木村拓哉也在拍攝現場訪問中分享他對於享用美食的看法，希望所有粉絲都可以無負擔的盡情享受美食，只要透過睡前補充新普利夜酵素DX，持續促進睡眠期間的新陳代謝，整日所累積下來的負擔就能輕鬆歸零。

▲▼新普利,木村拓哉,夜酵素。（圖／新普利提供）

▲木村拓哉代言Simply新普利夜酵素，睡前多補充兩顆夜酵素，讓美食與狀態不再是兩難。

新普利夜酵素DX攜手日劇天王木村拓哉宣告天王級夜代謝

以夜酵素備受矚目的保健品牌「Simply新普利」，自上市以來創造眾多銷售紀錄，其中「新普利夜酵素DX」強化現代人對於睡眠的需求，採用日本與韓國雙國專利GABA讓消費者更好入睡，以98％茶多酚開啟夜間代謝開關，加上高活性SOD-like的雙酵蔬果酵素來優化夜間代謝。還有專利益生菌讓你起床後更加順暢有感！除了邀請到木村拓哉擔任年度代言人之外，網路口碑更是好評連連，不僅拯救了無數消費者輾轉反側的夜，代謝也跟著調整好了！快跟上這波夜間代謝的內在保養熱潮，只要在睡前補充2顆新普利夜酵素DX，睡得好代謝好，讓你加倍享受無負擔，調整代謝正循環的好體質，簡單就能回歸好狀態。

▲▼新普利,木村拓哉,夜酵素。（圖／新普利提供）

▲口碑好評不斷創造眾多銷售紀錄的新普利夜酵素，讓你睡好代謝好輕鬆回歸好狀態。

去官網了解更多►https://mysimply.net/Q1h8X

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