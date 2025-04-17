im.B案主嫌詐83億「沒錢付二審律師費」　高院今宣判

記者黃翊婷／綜合報導

im.B吸金案主嫌曾耀鋒等人涉嫌詐騙83億餘元，去年8月被台北地院判處有期徒刑16年6個月；今年2月法院召開延押庭時，律師還為他辯稱，他在外沒有隱匿資金，甚至連二審律師費都付不起。關於此案，高院將在今日（17日）上午9點30分進行宣判。

▲曾耀鋒（左）與女友張淑芬先前被移送北檢的畫面。（資料照／記者黃哲民攝）

回顧im.B吸金案，im.B是川晟集團旗下台灣金隆公司的P2P網路借貸媒合平台，名稱為「我是銀行家I am Bank」的縮寫，號稱打破被特定金主、財團壟斷的市場，平台業務員招攬想借錢的人提供不動產等擔保品，平台會員則以認購債權方式集資出借，藉此賺取高額利息。

川晟集團實際負責人曾耀鋒有黑道背景，過去因犯槍砲案被判刑2年6個月定讞，卻選擇逃亡並在2016年間被通緝，他化名「曾國緯」隱身幕後，擔任im.B平台總經理，由父親掛名台灣金隆董事長、女友張淑芬掛名集團內多家紙上公司負責人，平台標榜保本且每年可獲利8％到13％，甚至找來名人代言，包裝成「龐氏騙局」，導致全台數千人受害，不法吸金達83億餘元。

台北地院去年8月審結，依涉犯銀行法、洗錢等罪，判處主嫌曾耀鋒有期徒刑16年6個月、女友張淑芬12年2個月、曾父2年、大帳房顏妙真3年9個月。不過，今年2月間法院召開延押庭時，曾耀鋒、張淑芬均聲稱已與多名被害人和解，曾耀鋒要求先執行前案被判處的4年刑期，張淑芬則希望能以50萬元交保。

當時曾耀鋒的律師還提到，曾耀鋒入監服刑之後便沒有逃亡的可能，而且他的財產都被查扣了，在外沒有隱匿資金，甚至連二審的律師費都付不起，一度要解除委任，後來是曾母保證會分期付款，才沒有因此解任。

不過，im.B自救會理事長林家輝認為，被害人最關心的金流仍未查清，主嫌等人依然不肯說出藏匿的金流去向，希望檢調能查清金流，還給被害人一個公道。關於此案，高院將在今日（17日）上午9點30分進行宣判。