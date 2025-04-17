國民黨母雞到底是誰？　黃暐瀚點出3個朱立倫罷免案「領導危機」

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

檢調連日大動作搜索罷免民進黨立委團體，國民黨內部情勢也因此低迷，國民黨立委徐巧芯直接在節目上向黨主席朱立倫喊話，「群龍無首的狀態，不能一直下去」，希望黨中央領導方向能更清楚。對此，資深媒體人黃暐瀚在臉書上點出朱立倫領導的3個危機，並指出，台中市長盧秀燕已經跳出來對賴清德高喊「萬萬不可」，儼然藍營共主，究竟國民黨內「一錘定音」的母雞到底是誰？

針對這次罷免案，黃暐瀚點出朱立倫的3個領導危機，一是策略錯誤。一開始是柔性勸導，呼籲放下屠刀，之後決定以罷制罷，但嘴上說要罷，但黨中央卻未實際行動，積極擺攤爭取提議書，以致一階提議書錯誤百出，最後決定推出2公投，而公投既未阻止罷免案，也沒有成為議題焦點，還造成立院更對立、民眾無感。

二是判斷失準。事前毫無察覺2月發動大罷免是玩真的，去年12月20日就通過新版的「連署需附身分證影本」選罷法，藍營居然自己卡在立院不送出，卡到1月下旬，以至於2月初前兩波罷免，不需身分證影本，降低2月初送件提議難度。另外罷團代表被調查，身上別納粹臂章引爭議，朱立倫第一時間不但沒有譴責，居然還緩頰「這是諷刺民進黨獨裁」，事後眼見德國、以色列駐台單位紛紛抗議，社會譁然，才改口譴責。

三是群龍無首。身為黨主席，黨籍立委現在需要強大的後盾、政黨的奧援。朱立倫惜字如金，不願上節目論述，也不勤於全台跑透透，到第一線作戰，搞到黨內立委人心惶惶，抱怨「群龍無首」。這時台中市長盧秀燕跳出來對賴清德高喊「萬萬不可」，儼然藍營共主，究竟國民黨內「一錘定音」的母雞到底是誰？

黃暐瀚說，以上三點，是朱立倫的「領導危機」。提出觀察，並非攻擊，只要朱立倫能夠迅速改正，扭轉情勢，甚至最後連大罷免都能防守下來，那自然扣分變加分，朱立倫連任有望。