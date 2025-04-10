狼師毛畯珅再爆「不當管教」！教育局開罰6千　幼兒園長媽也挨罰

▲毛畯珅除涉及性侵與偷拍女童，更因不當管教，再被裁罰6千元。（圖／記者黃哲民攝）

記者許敏溶／台北報導

台北市幼兒園長洪佩筠之子毛畯珅，去年因涉性侵與偷拍女童案引發各界關注，毛男已被重判28年。台北市教育局近期再公布毛男有不當管教，依規定裁罰6千元，同時也對負責人洪佩筠罰鍰6千元。

台北市私立培諾米達幼兒園長之子毛畯珅，因2年內期間性侵猥褻及偷拍高達45名女童，偷拍影像高達309片，今年1月被台灣高等法院二審重判有期徒刑28年8月。

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不過，毛畯珅惡行不止於此，傳出毛畯珅有不當管教的狀況，北市教育局也證實此事。教育局表示，該案發生在112年2月間，一名幼生疑似曾遭毛男不當管教等情事，經過台北市認定委員會決議，認定毛男行為構成違法事件，確有不當管教事實。

北市教育局指出，毛男違法情節，根據教保服務人員條例第46條第2項規定，裁處6000元罰鍰，並公告毛男姓名及機構名稱；另因該園教保服務人員有違反第33條第1項情形，教育局也根據教保條例第46條第1項規定，針對負責人洪佩筠同樣罰鍰6000元。

教育局補充說明，培諾米達幼兒園發生違法對待事件，針對111-112年間發生違法對待性別事件，教育局已立即採取最嚴厲處置，112年即廢止該園設立許可，並對行為人毛畯珅及該園負責人洪佩筠均處以最重罰鍰，且終身不得受聘於教保服務機構服務。家長在任何時間點若有發現孩子曾疑似遭到毛畯珅不當對待，都可以向教育局進行通報或撥打113做社政通報，教育局如調查確認屬實，將依法裁罰，捍衛孩童權益。