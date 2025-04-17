多位綠委收死亡威脅「家人也不放過」　民進黨譴責：提供法律協助

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨團幹事長吳思瑤近日收到死亡威脅，內容包含「幾日內，斬首」等威脅字眼，綠委沈伯洋昨也收到同樣死亡威脅，甚至揚言對其妻女動手，嗆聲讓他的女兒變成「第二個小燈泡」。對此，民進黨今（17日）表達嚴厲譴責，並將提供一切法律協助，也呼籲相關單位應積極查辦，將不法人士繩之以法。

吳思瑤透露，自己臉書收到私訊，一位先生持續的傳訊息，這次是說「戰爭、戰爭，kill DPP」，最近發文是「已經在台灣的海豹部隊，執行個別斬首任務，名單已有，賴清德保不了妳（吳思瑤），幾日內，斬首」。沈伯洋則表示，信中寫明要「幹掉你老婆」，並威脅要讓他的女兒變成「第二個小燈泡」。信件還要求沈伯洋辭去立委職位並退出政壇，否則將對他的家人動手。

對此，民進黨發言人韓瑩表示，嚴厲譴責，任何不法的威脅行為，在台灣民主法治社會都是不被允許也不應該發生，尤其受威脅的對象更是國家最高民意機關的立法委員，更是對於台灣法治國家一大威脅。

韓瑩表示，目前出現的威脅行為不僅針對委員本人，更已經危及到其家人的生命安全，這樣的行為令人不齒更已涉及違法，呼籲相關單位應積極查辦，將不法人士繩之以法。

韓瑩強調，這幾位受到威脅的本黨委員其問政表現與專業全民有目共睹，不應在政治議題上的攻防，就受到如此威脅，本黨除了嚴正譴責外，也將提供一切法律協助，以實際行動守護優質立委，繼續一同守護國家。