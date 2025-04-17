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波多黎各「全島大停電」街道一片漆黑　交通混亂、球賽取消

▲▼ 波多黎各16日全島大規模停電。（圖／路透）

▲波多黎各16日全島大規模停電。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

波多黎各16日全島大規模停電，首府聖胡安（San Juan）陷入一片漆黑，約140萬用戶無電可用，停電原因尚待確認，全面恢復供電可能還需要48小時至72小時，另外至少7.8萬用戶供水受到影響。停電造成道路交通壅塞，民眾湧向加油站購買給發電機使用的燃料，列車旅客被迫下車步行，球賽取消，讓民眾直呼「這完全是一場災難」。

▲▼ 波多黎各16日全島大規模停電。（圖／路透）

▲受到停電影響，商家被迫關門暫停營業，包括購物中心。（圖／路透）

CNN、紐約時報報導，波多黎各發生大停電之際，全島多間飯店幾乎客滿，因為有數千名旅客正在慶祝復活節。受到停電影響，商家被迫關門暫停營業，包括購物中心，群眾被迫沿著交通運輸系統的軌道行走，職棒、職籃比賽取消，交通大亂，警察紛紛趕往繁忙路口維持秩序。

民眾湧向加油站購買給發電機使用的燃料，沒有發電機可用的人前往雜貨店或是其他商家購買冰塊。截至當地16日下午，供電開始陸續恢復。

▲▼ 波多黎各16日全島大規模停電。（圖／路透）

▲首都聖胡安陷入一片漆黑。（圖／路透）

68歲男子胡爾塔斯（Orlando Huertas）批評政府沒有採取足夠措施解決長期停電問題，「這完全是一場災難」。69歲女子拉米瑞茲（Alma Ramírez）直言，對於頻繁停電感到相當沮喪。

波多黎各人口約320萬人，貧困率超過40%，並非每名居民都買得起發電機或太陽能板，且在2017年颶風瑪莉亞（Hurricane Maria）侵襲之後，島上就面臨嚴重電網問題。近年來，波多黎各多次發生大規模停電，最近一次發生在2024年12月31日跨年夜之際，當時也造成全島停電，歷時數日才全面恢復供電。

▼民眾批評政府沒有採取足夠措施解決長期停電問題。（圖／路透）

▲▼ 波多黎各16日全島大規模停電。（圖／路透）

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