北捷隨機行刺女情緒失控住院　檢今赴醫院複訊聲請強制安置

▲北市北投區石牌捷運站月台發生隨機行刺事件，持刀行凶的林姓女子經檢方複訊後，依傷害及恐嚇罪嫌向法院聲請安置於醫療機構。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區石牌捷運站15日傍晚發生隨機攻擊事件，1名40歲林姓女子無故持刀刺傷正在月台候車的42歲陳姓女子，造成陳女背部受創，所幸意識清楚、暫無生命危險。警方當場逮捕林女。士林地檢署檢察官今（16日）前往醫院複訊後，認定林女情緒不穩定，依傷害與恐嚇罪嫌向法院聲請送往相關醫療機構安置，防範危害擴大。

事發時間為15日下午5時56分，陳女當時獨自在石牌站月台等車，毫無預警被陌生女子從後方以利器攻擊，背部瞬間血流如注。她忍痛高聲呼救，現場民眾驚覺異狀，立刻通報站務與警衛。目擊者指出，行凶女子身穿藍色上衣，刺人後一度想裝作路人離開，仍遭警衛與熱心乘客當場制伏。

警方趕抵後將現場封鎖，並協助救護人員將傷者送醫。初步調查顯示，嫌犯林女與被害人素不相識，警方訊後依傷害罪將林女移送士林地檢署，惟她言行異常、無法順利製作筆錄，當晚即先送醫觀察。

據了解，林女過去也曾有不尋常舉動，曾擅闖地檢署管制區，甚至推擠司法人員，行為舉止一度引起注意，顯示其狀況恐早已出現異常徵兆。

士林地檢署檢察官今日前往醫院複訊林女，發現她答非所問、無法清楚陳述事實，認為其有《刑法》第19條第1項適用可能，並為保護公共安全，已聲請法院將其送入司法精神醫療機構暫時安置。

北捷則表示，涉案女子未經許可攜帶危險物品進入捷運系統並造成乘客受傷，已依《大眾捷運法》第50條之一第1項第1款規定，開罰10萬元。捷運公司主管也已赴醫院探視傷者及家屬，並協助辦理保險申請，後續將強化車站巡邏與旅客安全措施。