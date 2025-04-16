　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北捷隨機行刺女情緒失控住院　檢今赴醫院複訊聲請強制安置

▲▼捷運隨機刺人 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市北投區石牌捷運站月台發生隨機行刺事件，持刀行凶的林姓女子經檢方複訊後，依傷害及恐嚇罪嫌向法院聲請安置於醫療機構。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區石牌捷運站15日傍晚發生隨機攻擊事件，1名40歲林姓女子無故持刀刺傷正在月台候車的42歲陳姓女子，造成陳女背部受創，所幸意識清楚、暫無生命危險。警方當場逮捕林女。士林地檢署檢察官今（16日）前往醫院複訊後，認定林女情緒不穩定，依傷害與恐嚇罪嫌向法院聲請送往相關醫療機構安置，防範危害擴大。

事發時間為15日下午5時56分，陳女當時獨自在石牌站月台等車，毫無預警被陌生女子從後方以利器攻擊，背部瞬間血流如注。她忍痛高聲呼救，現場民眾驚覺異狀，立刻通報站務與警衛。目擊者指出，行凶女子身穿藍色上衣，刺人後一度想裝作路人離開，仍遭警衛與熱心乘客當場制伏。

警方趕抵後將現場封鎖，並協助救護人員將傷者送醫。初步調查顯示，嫌犯林女與被害人素不相識，警方訊後依傷害罪將林女移送士林地檢署，惟她言行異常、無法順利製作筆錄，當晚即先送醫觀察。

據了解，林女過去也曾有不尋常舉動，曾擅闖地檢署管制區，甚至推擠司法人員，行為舉止一度引起注意，顯示其狀況恐早已出現異常徵兆。

士林地檢署檢察官今日前往醫院複訊林女，發現她答非所問、無法清楚陳述事實，認為其有《刑法》第19條第1項適用可能，並為保護公共安全，已聲請法院將其送入司法精神醫療機構暫時安置。

北捷則表示，涉案女子未經許可攜帶危險物品進入捷運系統並造成乘客受傷，已依《大眾捷運法》第50條之一第1項第1款規定，開罰10萬元。捷運公司主管也已赴醫院探視傷者及家屬，並協助辦理保險申請，後續將強化車站巡邏與旅客安全措施。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
626 2 5379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北捷隨機行刺女狀況曝！　檢聲請強制安置
陸劇「媽媽專業戶」心臟衰竭驟逝
洗菜轟張藝「霸凌我朋友」　女星認了是受害者
快訊／川普宣布：親自出席與日本關稅談判
賈永婕遭批戲子「只有沙龍管理經驗」！　她265字槓上名嘴：好

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北捷隨機行刺女情緒失控住院　檢今赴醫院複訊聲請強制安置

少女超商遇跟蹤狼！一路偷拍還闖入公寓　她嚇壞衝回家鎖門報警

台鹽弊案開庭！前董事長陳啓昱翻供不認罪　坦承討分潤40%

桃機偏遠崗哨沒廁所！保全怨守國門「長期憋尿」盼高層別再敷衍

弟遭開山刀刺死3周　兄拿大鐵鎚狂敲門！與屋主隔10m對罵1分鐘

桃園男獨自掃墓卻引發野火　全身燒燙傷不治！手機報案成遺言

高中生檢舉抽菸爆衝突　2父陪開調解庭...4人法院外打成一團

防堵大補帖！補教全國總會攜手3大參考書出版龍頭簽合作備忘錄

假結婚真打工！彰化兄弟檔拉友人　助2陸女入境坐檯陪酒

新北女販毒遭逮　剛出獄老公供貨！躲摩鐵分裝毒品也栽了

Lisa手機桌布曝光　「是LVMH三公子」

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

修杰楷偷飛澳門玩！　賈靜雯得知：不用回來了

#台中 #大里 惡火！母女3人相擁成焦屍 前夫接噩耗崩潰痛哭

【貼心大寶寶】伯恩山犬見媽暴哭秒衝上前　溫柔舔手安慰她

【切大西瓜】電動車出巷口逆向轉彎　騎士險遭擊落！

出國手機被偷有機會找回來　必開2設定！關機也能追蹤定位

搶快左轉 #鋼管 噴飛！ 拖板車擊落轎車騎士遭撞 #高雄

【才不要聽你碎碎念】鸚鵡一聽「你看你多好命」直接扭身體頂嘴XD

【生日阿姨】慶生約唱歌找阿姨來就對了　無冷場情緒給你拉滿！

北捷隨機行刺女情緒失控住院　檢今赴醫院複訊聲請強制安置

少女超商遇跟蹤狼！一路偷拍還闖入公寓　她嚇壞衝回家鎖門報警

台鹽弊案開庭！前董事長陳啓昱翻供不認罪　坦承討分潤40%

桃機偏遠崗哨沒廁所！保全怨守國門「長期憋尿」盼高層別再敷衍

弟遭開山刀刺死3周　兄拿大鐵鎚狂敲門！與屋主隔10m對罵1分鐘

桃園男獨自掃墓卻引發野火　全身燒燙傷不治！手機報案成遺言

高中生檢舉抽菸爆衝突　2父陪開調解庭...4人法院外打成一團

防堵大補帖！補教全國總會攜手3大參考書出版龍頭簽合作備忘錄

假結婚真打工！彰化兄弟檔拉友人　助2陸女入境坐檯陪酒

新北女販毒遭逮　剛出獄老公供貨！躲摩鐵分裝毒品也栽了

台胞證可當除籍證明？　陸委會打槍了

可成董事會決議配發下半年現金股利8元　首納女性董事候選人

韓18歲美少女「小IU」來台！　認了「佩服李多慧原因」：向她看齊

小琉球8間船舶公司「聯合漲船票」市占超過8成　公平會重罰1100萬

在捷運站旁...高雄大寮社宅蓋10F　正式上樑！384戶預計2026年完工

北捷隨機行刺女情緒失控住院　檢今赴醫院複訊聲請強制安置

美半導體設計軟體巨頭併購Ansys　公平會點頭通過

六堵發展新契機！基捷站周邊土地開發　市府訪調地主意願

少女超商遇跟蹤狼！一路偷拍還闖入公寓　她嚇壞衝回家鎖門報警

怕日本地震預言！香港赴日旅客驟降　航班被迫縮減

3秒魔術「把牙齒變不見」！艾薇：只有我一個歌手做到

社會熱門新聞

30億老董「上億荒淫趴」　照片流出

30億上市公司老董「遊艇辣妹趴」曝！　帶傳播妹豪宅淫亂

「喵喵」台中清水走失大甲尋獲　飼主親曝過程送出50萬

比特犬「咬死柴犬」遭打死！飼主喊：人比狗殘忍

即／科技園區無塵室驚見男屍　半導體工程師躺地亡

即／國民黨蔡甘子被當庭逮捕　3人遭聲押

懸賞50萬愛貓找到了！台中男PO大把現金與貓合照

30億老董帶傳播妹「豪宅過夜」　嗆正宮：不然妳想怎樣

黑道金牌學霸「京葵」又被抓！60萬車損價1500萬

即／石牌捷運站隨機行刺　40多歲女背部中刀濺血

大甲媽遶境「廁所被屎尿轟炸」！清水高中生清到崩潰

快訊／北市文山區「水泥車碰撞機車」！　騎士倒地遭輾過慘死

罷免挨轟辦藍不辦綠！「山除薇害 」爆代簽

北市水泥車輾斃女騎士！驚險瞬間曝

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

30億老董「上億荒淫趴」　照片流出

S媽爆具俊曄天天去金寶山完全走不出來

白宮：中國輸美商品最高課徵245%關稅

把握好天氣！　「鋒面雨最大」時間曝

專家警告：5事絕不要告訴ChatGPT

30億上市公司老董「遊艇辣妹趴」曝！　帶傳播妹豪宅淫亂

中下令停收波音飛機　川普轟中方背信

「喵喵」台中清水走失大甲尋獲　飼主親曝過程送出50萬

「花210元吃麵」中千萬發票！消費地點曝光

即／碳佐麻里爆食物中毒　停業2天改善缺失

比特犬「咬死柴犬」遭打死！飼主喊：人比狗殘忍

川普「關稅帝君」變臉劍指蘋果　一句話讓台灣供應鏈死局

林襄爆球賽中場休息「開裸體趴」　揭隊友暴露狂

前輔導長內內認了「直播沒人看」

GG長疹子！看診被女醫摸竟起反應　1句話讓他爽到不行

更多

最夯影音

更多

Lisa手機桌布曝光　「是LVMH三公子」

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

修杰楷偷飛澳門玩！　賈靜雯得知：不用回來了

#台中 #大里 惡火！母女3人相擁成焦屍 前夫接噩耗崩潰痛哭

【貼心大寶寶】伯恩山犬見媽暴哭秒衝上前　溫柔舔手安慰她

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面