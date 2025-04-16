　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／罷免幽靈連署！國民黨板橋黨部主任等6人全交保

▲▼快訊／罷免蘇巧慧副領銜人蔡承睿　8萬元交保。（圖／記者黃彥傑攝）

▲新北國民黨部主任謝慶認。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃哲民、陳韻如／台北報導

大罷免如火如荼進行中，而國民黨也展開連署，罷免多名綠委反制，不過連署名單中卻出現疑似已過世民眾的「幽靈連署」。新北地檢署接獲檢舉後展開調查，15日兵分多路搜索，帶回約談20多人，複訊後國民黨板橋區黨部主任謝慶任、三重區黨部執行長羅大宇等6人遭聲押禁見。稍早法院裁定蔡、應、謝、羅、王、譚等6人分別獲3萬、15萬及20萬元交保，並均禁止出境、出海及限制住居。

新北檢調查罷免幽靈案，經向中央選舉委員會，以及新北市選舉委員會調取罷免提議資料分析比對，並進一步查證之後，發現提議人的名冊涉及偽造文書以及違反個人資料保護法等罪。

▲▼新北檢偵辦幽靈連署案，國民黨團前往新北檢前集結抗議。（圖／記者黃國霖攝）

▲新北檢偵辦幽靈連署案，國民黨團前往新北檢前集結抗議。（圖／記者黃國霖攝）

檢方15日兵分30路展開搜索，帶回20多人調查，複訊後，今(16日)凌晨認為國民黨板橋區黨部主任謝慶認、書記蔡甘子、三重區黨部執行長羅大宇、志工應大華、提議罷免立委蘇巧慧的領銜人譚鎮耀、提議罷免召集人王昱人等6人犯罪嫌疑嫌大，有勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。其餘李姓志工等20人則分別諭知5萬至12萬元不等交保。

法院羈押庭今下午召開，而結果稍早出爐，裁定蔡、應、羅、謝、王、譚等6人獲3萬、15萬、20萬元交保，均禁止出境、出海及限制住居。

▲▼罷免幽靈連署！國民黨板橋黨部主任等4人交保。（圖／記者黃哲民攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
626 2 5379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美股開盤「科技股低開」　輝達跌近6%
失控！于子育、李沐記者會突爆哭
快訊／罷免幽靈連署！國民黨板橋黨部主任等4人交保
趙露思現身「下巴變尖」又陷整形疑雲！　網諷：尖到可開瓶
快訊／川普對中關稅增至245％　中國回應了
日韓泰3國最新入境新制一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／罷免幽靈連署！國民黨板橋黨部主任等6人全交保

北捷隨機行刺女情緒失控住院　檢今赴醫院複訊聲請強制安置

少女超商遇跟蹤狼！一路偷拍還闖入公寓　她嚇壞衝回家鎖門報警

台鹽弊案開庭！前董事長陳啓昱翻供不認罪　坦承討分潤40%

桃機偏遠崗哨沒廁所！保全怨守國門「長期憋尿」盼高層別再敷衍

弟遭開山刀刺死3周　兄拿大鐵鎚狂敲門！與屋主隔10m對罵1分鐘

桃園男獨自掃墓卻引發野火　全身燒燙傷不治！手機報案成遺言

高中生檢舉抽菸爆衝突　2父陪開調解庭...4人法院外打成一團

防堵大補帖！補教全國總會攜手3大參考書出版龍頭簽合作備忘錄

假結婚真打工！彰化兄弟檔拉友人　助2陸女入境坐檯陪酒

Lisa手機桌布曝光　「是LVMH三公子」

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

修杰楷偷飛澳門玩！　賈靜雯得知：不用回來了

#台中 #大里 惡火！母女3人相擁成焦屍 前夫接噩耗崩潰痛哭

【貼心大寶寶】伯恩山犬見媽暴哭秒衝上前　溫柔舔手安慰她

【切大西瓜】電動車出巷口逆向轉彎　騎士險遭擊落！

出國手機被偷有機會找回來　必開2設定！關機也能追蹤定位

搶快左轉 #鋼管 噴飛！ 拖板車擊落轎車騎士遭撞 #高雄

【才不要聽你碎碎念】鸚鵡一聽「你看你多好命」直接扭身體頂嘴XD

【生日阿姨】慶生約唱歌找阿姨來就對了　無冷場情緒給你拉滿！

快訊／罷免幽靈連署！國民黨板橋黨部主任等6人全交保

北捷隨機行刺女情緒失控住院　檢今赴醫院複訊聲請強制安置

少女超商遇跟蹤狼！一路偷拍還闖入公寓　她嚇壞衝回家鎖門報警

台鹽弊案開庭！前董事長陳啓昱翻供不認罪　坦承討分潤40%

桃機偏遠崗哨沒廁所！保全怨守國門「長期憋尿」盼高層別再敷衍

弟遭開山刀刺死3周　兄拿大鐵鎚狂敲門！與屋主隔10m對罵1分鐘

桃園男獨自掃墓卻引發野火　全身燒燙傷不治！手機報案成遺言

高中生檢舉抽菸爆衝突　2父陪開調解庭...4人法院外打成一團

防堵大補帖！補教全國總會攜手3大參考書出版龍頭簽合作備忘錄

假結婚真打工！彰化兄弟檔拉友人　助2陸女入境坐檯陪酒

賴清德兒子遭謠傳宣誓成美國公民　事實查核中心打臉：畫面經變造

快訊／美股開盤「科技股低開」　輝達跌近6%

砸6.2億天價打造！　李敏鎬、JISOO出演新片...台片商也參與製作

樂天9局再見失誤　味全5比4逆轉贏球

場面失控！于子育記者會突然爆淚　李沐也忍不住「現場哭成一團」

安耐曬推出超可愛寶可夢聯名、Beautyblender與WEI TANG跨界合作

快訊／發高燒的莫爾曼爆發砍30分　戰神賞龍頭國王本季首度2連敗

50歲林志玲現身時裝周辣穿「黑紗透視裝」！　大開高衩好身材全洩

Elkie莊錠欣預告新動向「要走進校園」！　二度合作偶像嗨翻

日知名主持才宣布罹癌　驚爆「露鳥性騷」沉默6天道歉：喝多了

史上「全女性」太空旅行團　凱蒂佩芮搭火箭一日太空人

社會熱門新聞

30億老董「上億荒淫趴」　照片流出

30億上市公司老董「遊艇辣妹趴」曝！　帶傳播妹豪宅淫亂

「喵喵」台中清水走失大甲尋獲　飼主親曝過程送出50萬

比特犬「咬死柴犬」遭打死！飼主喊：人比狗殘忍

即／科技園區無塵室驚見男屍　半導體工程師躺地亡

即／國民黨蔡甘子被當庭逮捕　3人遭聲押

懸賞50萬愛貓找到了！台中男PO大把現金與貓合照

30億老董帶傳播妹「豪宅過夜」　嗆正宮：不然妳想怎樣

黑道金牌學霸「京葵」又被抓！60萬車損價1500萬

即／石牌捷運站隨機行刺　40多歲女背部中刀濺血

大甲媽遶境「廁所被屎尿轟炸」！清水高中生清到崩潰

罷免挨轟辦藍不辦綠！「山除薇害 」爆代簽

快訊／北市文山區「水泥車碰撞機車」！　騎士倒地遭輾過慘死

北市水泥車輾斃女騎士！驚險瞬間曝

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

S媽爆具俊曄天天去金寶山完全走不出來

30億老董「上億荒淫趴」　照片流出

白宮：中國輸美商品最高課徵245%關稅

把握好天氣！　「鋒面雨最大」時間曝

專家警告：5事絕不要告訴ChatGPT

30億上市公司老董「遊艇辣妹趴」曝！　帶傳播妹豪宅淫亂

中下令停收波音飛機　川普轟中方背信

「花210元吃麵」中千萬發票！消費地點曝光

「喵喵」台中清水走失大甲尋獲　飼主親曝過程送出50萬

比特犬「咬死柴犬」遭打死！飼主喊：人比狗殘忍

即／碳佐麻里爆食物中毒　停業2天改善缺失

林襄爆球賽中場休息「開裸體趴」　揭隊友暴露狂

川普「關稅帝君」變臉劍指蘋果　一句話讓台灣供應鏈死局

即／碳佐麻里食物中毒增至18人　延長停業到4／21

GG長疹子！看診被女醫摸竟起反應　1句話讓他爽到不行

更多

最夯影音

更多

Lisa手機桌布曝光　「是LVMH三公子」

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

修杰楷偷飛澳門玩！　賈靜雯得知：不用回來了

#台中 #大里 惡火！母女3人相擁成焦屍 前夫接噩耗崩潰痛哭

【貼心大寶寶】伯恩山犬見媽暴哭秒衝上前　溫柔舔手安慰她

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面