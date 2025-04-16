快訊／罷免幽靈連署！國民黨板橋黨部主任等6人全交保





▲新北國民黨部主任謝慶認。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃哲民、陳韻如／台北報導

大罷免如火如荼進行中，而國民黨也展開連署，罷免多名綠委反制，不過連署名單中卻出現疑似已過世民眾的「幽靈連署」。新北地檢署接獲檢舉後展開調查，15日兵分多路搜索，帶回約談20多人，複訊後國民黨板橋區黨部主任謝慶任、三重區黨部執行長羅大宇等6人遭聲押禁見。稍早法院裁定蔡、應、謝、羅、王、譚等6人分別獲3萬、15萬及20萬元交保，並均禁止出境、出海及限制住居。

新北檢調查罷免幽靈案，經向中央選舉委員會，以及新北市選舉委員會調取罷免提議資料分析比對，並進一步查證之後，發現提議人的名冊涉及偽造文書以及違反個人資料保護法等罪。





▲新北檢偵辦幽靈連署案，國民黨團前往新北檢前集結抗議。（圖／記者黃國霖攝）

檢方15日兵分30路展開搜索，帶回20多人調查，複訊後，今(16日)凌晨認為國民黨板橋區黨部主任謝慶認、書記蔡甘子、三重區黨部執行長羅大宇、志工應大華、提議罷免立委蘇巧慧的領銜人譚鎮耀、提議罷免召集人王昱人等6人犯罪嫌疑嫌大，有勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。其餘李姓志工等20人則分別諭知5萬至12萬元不等交保。

法院羈押庭今下午召開，而結果稍早出爐，裁定蔡、應、羅、謝、王、譚等6人獲3萬、15萬、20萬元交保，均禁止出境、出海及限制住居。