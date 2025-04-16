轎車「紙條代替車牌」招搖上路！網細看驚呼：3寶無極限

▲高雄1輛轎車在牌照懸掛處貼字條，稱牌照失竊「請大家同情」。（圖／翻攝自Threads）

圖文／CTWANT

高雄市鳳山區15日發生一起離奇事件，有民眾目擊1輛轎車的車牌有異狀，經湊近查看後，竟發現車牌竟是1張紙條，內容還寫道「已通報被竊，請大家同情」，此畫面被民眾拍下並上傳至社群平台，結果令網友傻眼紛紛留言，警方對此則回應，該車未懸掛車牌依法最高可罰1萬800元，後續已通知駕駛到案。

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▲汽車車尾未懸掛牌，卻貼上手寫字條。（圖／翻攝自Threads）

據了解，有民眾在「Threads」社群平台發文，內容指稱鳳山區高鳳一路上有1輛銀色轎車的車牌異常，上前仔細一看，竟發現是紙條上寫著「該車車牌不見，已通報被竊，請大家同情」，此事曝光後令網友傻眼開酸「3寶無極限」、「不如不要掛」及「乾脆掛假牌算了」。

警方表示，警方回應並未接獲該車車牌遺失報案，經警方調閱監視器追查後，發現銀色轎車有懸掛前車牌，只有後方並未掛上，但此舉已違反《道路交通管理處罰條例》第12條規定，可處汽車所有人新臺幣3600元以上1萬800元以下罰鍰，並禁止其行駛，後續警方已掌握駕駛身分並通知到案釐清，警方同時呼籲民眾，上路時應遵守交通規則，切勿以身試法得不償失。

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