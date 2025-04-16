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桃園男獨自掃墓卻引發野火　全身燒燙傷不治！手機報案成遺言

▲桃園市大溪區許姓男子今天中午獨自在大溪區美華第二公墓掃墓，未料卻引發大火，消防人員據報到場灌救。（圖／桃市消防局提供）

▲許姓男子今天中午獨自在大溪區美華第二公墓掃墓，未料卻引發大火，許男不幸身亡。（圖／桃市消防局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市許姓男子今天上午獨自前往大溪區美華第二公墓掃墓，疑似焚燒紙錢時引發大火，消防局據報後出動十餘名消防人員到場灌救，到場時發現許男倒臥草堆中，全身有多處燒燙傷且無意識，緊急送往國軍桃園總醫院急救，仍傷重宣告不治，警方現場發現他的手機、鞋子一雙，並有祭拜痕跡，至於真正事發原因仍待調查釐清。

▲桃園市大溪區許姓男子今天中午獨自在大溪區美華第二公墓掃墓不慎引發大火，警方事後在現場拉起封鎖線。（圖／大溪警分局提供）

▲警方事後在現場拉起封鎖線。（圖／大溪警分局提供）

桃園市消防局指出，今天中午12時3分許接獲通報，大溪區復興路一段內之美華第二公墓發生火警，第四大隊立即出動2輛消防車、3輛救護車與12名消防人員前往灌救，到場時發現年約70歲許姓男子倒臥在草堆中，身體有多處燒燙傷且無意識，消防人員緊急將其送往位於龍潭區的國軍桃園總醫院急救，但最後仍因傷重宣告不治。

▲桃園市大溪區美華第二公墓掃墓今天中午發生火警，消防人員撲滅火勢後現場目的一片焦黑。（圖／桃市消防局提供）

▲消防人員撲滅火勢，墓地一片焦黑。（圖／桃市消防局提供）

大溪警方指出，該處墓地地點偏遠，許男獨自前往掃墓，墓地中有祭拜痕跡，疑因焚燒金紙等不明原因引發山林火警，火勢延燒周邊雜草，許男可能想自行滅火卻不慎被野火燒到身體，曾自行報案聲稱需要救援，警消到場後發現許男全身多處燒燙傷，至於真正事故原因仍待消防人員鑑識後釐清原因。

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