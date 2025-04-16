桃園男獨自掃墓卻引發野火　全身燒燙傷不治！手機報案成遺言

▲許姓男子今天中午獨自在大溪區美華第二公墓掃墓，未料卻引發大火，許男不幸身亡。（圖／桃市消防局提供）



記者沈繼昌／桃園報導

桃園市許姓男子今天上午獨自前往大溪區美華第二公墓掃墓，疑似焚燒紙錢時引發大火，消防局據報後出動十餘名消防人員到場灌救，到場時發現許男倒臥草堆中，全身有多處燒燙傷且無意識，緊急送往國軍桃園總醫院急救，仍傷重宣告不治，警方現場發現他的手機、鞋子一雙，並有祭拜痕跡，至於真正事發原因仍待調查釐清。

▲警方事後在現場拉起封鎖線。（圖／大溪警分局提供）

桃園市消防局指出，今天中午12時3分許接獲通報，大溪區復興路一段內之美華第二公墓發生火警，第四大隊立即出動2輛消防車、3輛救護車與12名消防人員前往灌救，到場時發現年約70歲許姓男子倒臥在草堆中，身體有多處燒燙傷且無意識，消防人員緊急將其送往位於龍潭區的國軍桃園總醫院急救，但最後仍因傷重宣告不治。

▲消防人員撲滅火勢，墓地一片焦黑。（圖／桃市消防局提供）

大溪警方指出，該處墓地地點偏遠，許男獨自前往掃墓，墓地中有祭拜痕跡，疑因焚燒金紙等不明原因引發山林火警，火勢延燒周邊雜草，許男可能想自行滅火卻不慎被野火燒到身體，曾自行報案聲稱需要救援，警消到場後發現許男全身多處燒燙傷，至於真正事故原因仍待消防人員鑑識後釐清原因。