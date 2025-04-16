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社會 社會焦點 保障人權

「別人為何匯不進我的帳號？」豐原婦多問一句　保住1萬元

▲▼「別人為何匯不進我的帳號？」豐原婦人多問一句還好沒有損失1萬元。（圖／民眾提供，下同）

▲「別人為何匯不進我的帳號？」豐原婦人多問一句，行員機警阻詐。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市47歲林姓女子「抽中」某商家舉辦的中獎活動，獎金10萬元，但商家以她的帳號有問題為由，要她先匯1萬元保證金，被中獎沖昏頭的她向行員詢問「為什麼別人匯不進我的帳號？」一般而言，行員對於匯款1萬元並不過問，反而是林女詢問才驚覺有異，員警獲報到場觀看林女和商家對話記錄，戳破詐騙謊言。

豐原警分局豐原派出所警員張桓嘉，14日上午10點多接獲行員報案，有人疑似遭到詐騙，經了解，林女參加臉書商家在線上舉辦的開業抽獎活動，抽中10萬元現金，商家還直誇運氣很好，提醒她儘快辦理領獎事宜。

▲▼「別人為何匯不進我的帳號？」豐原婦人多問一句還好沒有損失1萬元。（圖／民眾提供，下同）

對方要求林女提供銀行帳號，接著透過LINE客服回應已匯款10萬元，但因林女帳戶出現異常，無法成功撥款，要林女先匯1萬元保證金，才能繼續領獎流程。

被好運沖昏頭的林女趕緊跑到銀行要匯款，還詢問行員「為什麼別人要匯錢給她卻匯不進來？」機警的行員一聽有異，員警也加入勸阻行列，林女這才從「中獎喜悅」清醒過來，沒有匯款。

▲▼「別人為何匯不進我的帳號？」豐原婦人多問一句還好沒有損失1萬元。（圖／民眾提供，下同）

豐原分局統計，今年1至3月份成功阻詐59件，攔阻金額2259萬元，呼籲民眾，網路上常刊登福利廣告活動，吸引被害者參與抽獎，並提供多項高額好禮，讓被害者選擇心儀獎品，詐騙集團會傳抽獎連結，並通知中獎。民眾要先確認好康活動資訊真偽，以免不小心未查證即落入詐騙集團圈套，如有疑問，可撥打165反詐騙專線或110諮詢由警方協助查證，避免遭騙。

▲▼「別人為何匯不進我的帳號？」豐原婦人多問一句還好沒有損失1萬元。（圖／民眾提供，下同）

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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