24歲男一招爽戰酒店不花錢！騙買家匯款...幹部帳戶「狂儲值」

記者鄧木卿／台中報導

台中市24歲葉姓男子愛到酒店喝酒，不但沒付過半毛錢，還能事先把酒錢匯到酒店幹部帳戶儲值扣款，被視為酒店「好咖」，不過喝了半年還是落網，原來，葉嫌在網路上假冒手機賣家，買方不疑有它的匯錢到幹部戶頭，遲遲拿不到手機而報案，葉嫌粗估獲利20多萬元，被依詐欺罪嫌起訴在案。

▲▼台中男子在酒店喝半年沒給半毛錢，還能預付儲值，原來是網路詐騙買賣商品。（圖／警方提供，下同）

台中市警察局豐原分局去年9月接獲多名民眾報案，指稱他們在網路購物平台上購買手機，款項匯出了卻一直沒收到商品，警方受理後調閱165平台資料分析，發現各項證據皆指向住在大雅區的葉嫌。

警方調查，葉嫌無正當職業，沒收入來源，沉迷賭博、上酒店喝花酒及叫傳播小姐陪酒助興，開銷太大，於是動起歪腦筋，以第三方詐騙方式四處行騙，葉在網路購物平台扮演「假賣家」，假裝要販賣蘋果手機及平版，誘騙「真買家」上鉤，「真買家」不疑有它的把錢匯到酒店幹部或小姐的銀行帳戶儲值，供他花天酒地，粗估詐騙不法所得至少20萬元。

警方去年9月蒐證完備，前往葉嫌住家搜索，僅查扣到1支行動電話，詢畢依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦，經檢察官認犯罪事證明確，12月底起訴在案。