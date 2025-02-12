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潭雅神綠園道5年前就禁微電車　東豐后豐自行車道3／1跟進

▲▼東豐、后豐2條自行車道，3月1日起禁騎微電車。 （圖／警方提供，下同）

▲▼東豐、后豐2條自行車道3月1日起禁騎微電車。 （圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

中部地區知名的潭雅神綠園道109年3月25日起禁止騎乘微型電動二輪車，大大保障悠閑騎單車的民眾，另2條深受民眾歡迎的東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道，也將在3月1日跟進，豐原警分局表示，不但嚴格取締亂入的微電車，還包括違規攤販，呼籲大家守法，共同維護安全又休閒的旅遊去處。

台中市政府觀光旅遊局113年4月12日辦理東豐（東勢-豐原）自行車綠廊及后豐（后里-豐原）鐵馬道禁止行駛微電車說明會，獲得與會各單位大力贊成，台中市政府交通局遂依據道路交通管理處罰條例第5條第1項第1款規定，114年1月9日公告東豐（0-11.7K）及及后豐（0-5.8K）2條自行車道禁止行駛微電車，3月1日起開始取締，違反者將依規定處300元以上、1200元以下罰緩。

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▲▼東豐、后豐2條自行車道，3月1日起禁騎微電車。 （圖／警方提供，下同）

警方表示，自行車專用道的設立即是供自行車騎乘使用，但民眾往往貪圖方便，將汽機車違規行駛在專用道上，經統計去年迄今，東豐、后豐、潭雅神3條自行車道已取締271件違規行駛，違反者均依道交條例第45條第1項第16款規定，處600元以上、1800元以下罰緩，違規設攤也取締26件。

豐原警分局長林大為呼籲，無論是東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道還是潭雅神綠園道，都是適合家長帶小孩放電的好去處，為維護交通安全兼顧旅遊品質，民眾切勿在專用道鏟行駛違規交通工具，也勿違規設攤販售，警方會加強執法取締，以維護安全舒適休閑環境。

▲▼東豐、后豐2條自行車道，3月1日起禁騎微電車。 （圖／警方提供，下同）

▲▼東豐、后豐2條自行車道，3月1日起禁騎微電車。 （圖／警方提供，下同）

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