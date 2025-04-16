男攀九份二山暗夜迷路　沖天炮辨方位！警民合力冒雨救人

記者高堂堯／南投報導

山友曾姓男子日前獨自從北部南下南投縣，挑戰小百岳的國姓鄉九份二山，不料於山林間迷路、無法脫困，於晚間向警方報案求助；警方與消防隊通力合作，於滂沱大雨中展開搜山，甚至使用沖天炮讓曾男辨識方位，終於在時隔3個多小時後的隔日凌晨順利尋獲曾男，化解一場虛驚。

▲警民合力搜山，救回獨攀九份二山迷途的曾姓男子。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

埔里警分局指出，北山派出所於12日晚間9時許獲報，得知年約30多歲的曾男自新北南下至台中旅遊後，再租車轉往南投攀登九份二山，卻在當日下午3時許才獨自一人徒步入山，行經九份二山與中寮鄉交界一帶時，因誤入獸徑而迷路，加上天色漸暗、氣溫驟降，曾男遂報警求助。

北山派出所所長陳志成與警員楊善普隨即協調義警何在賢，與消防隊人員集結救援隊伍，冒著傾盆大雨迅速趕赴現場；儘管地形險峻、能見度低，所幸曾男尚能以手機通話，救援隊也同時施放沖天炮、一再確認其所在位置，經過多時搜山，在13日凌晨0時30分許於九份二山山腰一處被黃藤纏繞的懸崖下，發現蜷縮在藤蔓間的曾男。

警方表示，曾男當時已全身濕透、四肢顫抖，明顯出現失溫症狀，救援人員合力協助其下山，並立即護送返回北山派出所，提供熱咖啡、泡麵及麵包，以及乾燥衣物、盥洗設備，讓曾男能稍作休息、恢復體力，經評估無立即就醫之虞，曾男也對警方與消防人員在危急時刻伸出援手，頻頻道謝。

埔里分局呼籲，從事登山活動前務必做好路線規劃與裝備準備，切勿單獨進入陌生山區，並隨時注意天候變化；若不慎發生迷途，請保持冷靜、儘速報警求助。