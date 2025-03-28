崑大視訊系王傳宗執導《星空下的黑潮島嶼》　斥資破億30日首播

▲崑山科技大學視訊傳播設計系王傳宗老師執導的時代劇鉅作《星空下的黑潮島嶼》，作品斥資1.7億，被譽為「最man台劇」，將於3月30日晚間9時隆重首播。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學視訊傳播設計系王傳宗老師執導的時代劇鉅作《星空下的黑潮島嶼》，作品斥資1.7億，被譽為「最man台劇」，將於3月30日晚間9時在客家電視台、中華電信MOD及Hami Video影音館隆重首播，展現視訊系師生共同合作的辛勞與亮眼成果。

視訊系王傳宗老師執導《星空下的黑潮島嶼》，以白色恐怖時期為背景，講述一群被關押於綠島「新生訓導處」進行思想改造的知識分子，如何用知識與力量改變環境，並與軍官及綠島居民共生共存的動人故事。本劇獲得2020年文化部補助，並由客家電視台投入資金，總製作成本高達1.7億，品質與預算都直逼台劇天花板。豪華卡司陣容更是眾星雲集，被譽為史上「最man台劇」。劇中「五虎將」由王識賢、黃河、曹佑寧、吳念軒、夏騰宏主演新生人犯，而黃少祺、湯志偉、王自強、吳越擎、高英軒、邱昊奇則飾演國民黨軍官。除了顏值爆表，更是眾多演技派同場較勁，火花四射！

時代劇《星空下的黑潮島嶼》劇本歷時7年打磨，王傳宗導演表示，最初因一篇報導與一張照片啟發，決心將這段「教科書上從未記載的故事」搬上螢幕，經過多年籌備終於實現。2023年，王傳宗老師率領崑山科大視訊系近50名學生走入真實片場，進駐台南鹽水「岸內影視基地」的美術組實習，參與搭建「新生訓導處」片場，並與國寶級電影質感師陳新發師傅學習專業技術。

視訊系四年級洪文心回憶：「每天在片廠記錄工地進度，看著建築物一天一天搭起來，有種孩子被養大的成就感」；另一位實習生四年級余艾樺則提到：「能夠進入真實片場實習，是其他影視學校少有的機會，手把手學習電影質感技術，對未來發展幫助很大。」

除了美術組，王傳宗老師更帶領三名導演組實習生進組學習，並有兩名大四學生畢業後直接進組擔任生活製片與助理導演。其中，112級畢業生張心禧因為擅長客語，加上本劇大量使用客語對白，順利獲聘劇組擔任正式職位。她表示：「只要有心、夠努力，畢業即失業這件事就不會發生！」

影視業界頂尖的聲音設計師、目前也擔任視訊系主任的曹源峰對學生參與片廠實習給予高度肯定，他認為從做中學永遠是最有效能的學習方式，視訊系的學生雖然在南部就學，卻能在國家級影視基地實習，參與一線的影視製作，希望同學們能把握機會，累積實戰經驗，提升未來就業的競爭力。

時代劇《星空下的黑潮島嶼》一共9集，將於3月30日晚間9點在客家電視台、中華電信MOD及Hami Video影音館正式首播，每週播出兩集。這部結合歷史、熱血與人性刻劃的影視鉅作，勢必成為台劇新標竿！對台灣歷史與影視作品有興趣的觀眾，千萬不要錯過這場震撼人心的時代大戲。