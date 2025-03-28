　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

崑大視訊系王傳宗執導《星空下的黑潮島嶼》　斥資破億30日首播

▲崑山科技大學視訊傳播設計系王傳宗老師執導的時代劇鉅作《星空下的黑潮島嶼》，作品斥資1.7億，被譽為「最man台劇」，將於3月30日晚間9時隆重首播。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲崑山科技大學視訊傳播設計系王傳宗老師執導的時代劇鉅作《星空下的黑潮島嶼》，作品斥資1.7億，被譽為「最man台劇」，將於3月30日晚間9時隆重首播。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學視訊傳播設計系王傳宗老師執導的時代劇鉅作《星空下的黑潮島嶼》，作品斥資1.7億，被譽為「最man台劇」，將於3月30日晚間9時在客家電視台、中華電信MOD及Hami Video影音館隆重首播，展現視訊系師生共同合作的辛勞與亮眼成果。

▲崑山科技大學視訊傳播設計系王傳宗老師執導的時代劇鉅作《星空下的黑潮島嶼》，作品斥資1.7億，被譽為「最man台劇」，將於3月30日晚間9時隆重首播。（圖／記者林東良翻攝，下同）

視訊系王傳宗老師執導《星空下的黑潮島嶼》，以白色恐怖時期為背景，講述一群被關押於綠島「新生訓導處」進行思想改造的知識分子，如何用知識與力量改變環境，並與軍官及綠島居民共生共存的動人故事。本劇獲得2020年文化部補助，並由客家電視台投入資金，總製作成本高達1.7億，品質與預算都直逼台劇天花板。豪華卡司陣容更是眾星雲集，被譽為史上「最man台劇」。劇中「五虎將」由王識賢、黃河、曹佑寧、吳念軒、夏騰宏主演新生人犯，而黃少祺、湯志偉、王自強、吳越擎、高英軒、邱昊奇則飾演國民黨軍官。除了顏值爆表，更是眾多演技派同場較勁，火花四射！

▲崑山科技大學視訊傳播設計系王傳宗老師執導的時代劇鉅作《星空下的黑潮島嶼》，作品斥資1.7億，被譽為「最man台劇」，將於3月30日晚間9時隆重首播。（圖／記者林東良翻攝，下同）

時代劇《星空下的黑潮島嶼》劇本歷時7年打磨，王傳宗導演表示，最初因一篇報導與一張照片啟發，決心將這段「教科書上從未記載的故事」搬上螢幕，經過多年籌備終於實現。2023年，王傳宗老師率領崑山科大視訊系近50名學生走入真實片場，進駐台南鹽水「岸內影視基地」的美術組實習，參與搭建「新生訓導處」片場，並與國寶級電影質感師陳新發師傅學習專業技術。

▲崑山科技大學視訊傳播設計系王傳宗老師執導的時代劇鉅作《星空下的黑潮島嶼》，作品斥資1.7億，被譽為「最man台劇」，將於3月30日晚間9時隆重首播。（圖／記者林東良翻攝，下同）

視訊系四年級洪文心回憶：「每天在片廠記錄工地進度，看著建築物一天一天搭起來，有種孩子被養大的成就感」；另一位實習生四年級余艾樺則提到：「能夠進入真實片場實習，是其他影視學校少有的機會，手把手學習電影質感技術，對未來發展幫助很大。」

▲崑山科技大學視訊傳播設計系王傳宗老師執導的時代劇鉅作《星空下的黑潮島嶼》，作品斥資1.7億，被譽為「最man台劇」，將於3月30日晚間9時隆重首播。（圖／記者林東良翻攝，下同）

除了美術組，王傳宗老師更帶領三名導演組實習生進組學習，並有兩名大四學生畢業後直接進組擔任生活製片與助理導演。其中，112級畢業生張心禧因為擅長客語，加上本劇大量使用客語對白，順利獲聘劇組擔任正式職位。她表示：「只要有心、夠努力，畢業即失業這件事就不會發生！」

▲崑山科技大學視訊傳播設計系王傳宗老師執導的時代劇鉅作《星空下的黑潮島嶼》，作品斥資1.7億，被譽為「最man台劇」，將於3月30日晚間9時隆重首播。（圖／記者林東良翻攝，下同）

影視業界頂尖的聲音設計師、目前也擔任視訊系主任的曹源峰對學生參與片廠實習給予高度肯定，他認為從做中學永遠是最有效能的學習方式，視訊系的學生雖然在南部就學，卻能在國家級影視基地實習，參與一線的影視製作，希望同學們能把握機會，累積實戰經驗，提升未來就業的競爭力。

▲崑山科技大學視訊傳播設計系王傳宗老師執導的時代劇鉅作《星空下的黑潮島嶼》，作品斥資1.7億，被譽為「最man台劇」，將於3月30日晚間9時隆重首播。（圖／記者林東良翻攝，下同）

時代劇《星空下的黑潮島嶼》一共9集，將於3月30日晚間9點在客家電視台、中華電信MOD及Hami Video影音館正式首播，每週播出兩集。這部結合歷史、熱血與人性刻劃的影視鉅作，勢必成為台劇新標竿！對台灣歷史與影視作品有興趣的觀眾，千萬不要錯過這場震撼人心的時代大戲。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
609 3 2621 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新光三越氣爆奪5命　火調報告出爐
「大潤發」預計改名「大全聯」！28年品牌名走入歷史
烏克蘭再反攻！　入侵俄羅斯土地
同學狂咳發燒！國小童住院數大增　肺部X光一片白
「10秒得9分」神奇逆轉！　湖人隊遭打崩傻眼
2企業在台狂挖「半導體菁英」　竹檢發嚴重警告：產業遭威脅
味全龍公布年度調薪　徐若熙、李凱威大漲！
台中人妻激戰多男！　狂拍「性愛影片」公開販售
阿Ben「比中指開轟黃子佼」：80年都不夠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

強化職安　台南勞工局與嘉藥攜手共辦「職災預防．健康促進」論壇

崑大視訊系王傳宗執導《星空下的黑潮島嶼》　斥資破億30日首播

減班休息勞工免驚　勞動部啟動「僱用安定措施」持續守護勞工

移民署新住民體驗客家文化DIY　碰撞出「新台客」創意

福容桃園捐血傳愛免費送港點　劉桂美畫展給您藝術饗宴

桃園創新婦幼福利政策+1　孕產期媽咪運動推廣及成長課程開跑

桃園市議會藍營「反惡罷、反廢死」　籲綠營停止仇恨式罷免

無懼連年颱風、冰雹災損　仁愛鄉蔬菜花卉去年運銷破6億居全國第二

南投縣梅子節3／29信義鄉梅子夢工廠開幕　系列活動延續至五月初

基隆美術館《方道文山流》開幕　邱佩琳讚：讓靜態文字充滿旋律

轎車猛衝停等區　2機車倒地...落跑又撞自小客

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

音控師上台測試麥克風　唱《月牙灣》飆高音開口跪

玥熹再談小優心死　「從此就是陌生人」

【妳是誰？】老公麻醉時數14秒才睡倒　手術到一半還突然醒來XD

Melinda挺孕肚首露臉！ 被問楊祐寧「7胎宣言」XD

高雄排毒一條街被抄！深Ｖ超兇狂吸客　警掀拉簾老司機秒軟

#洪淨 #中捷 砍人突當庭下跪致歉！受害者父親怒斥：噁心八點檔

金秀賢傳「情趣內衣」給金賽綸　《橫豎》公開影片：大家來評斷

強化職安　台南勞工局與嘉藥攜手共辦「職災預防．健康促進」論壇

崑大視訊系王傳宗執導《星空下的黑潮島嶼》　斥資破億30日首播

減班休息勞工免驚　勞動部啟動「僱用安定措施」持續守護勞工

移民署新住民體驗客家文化DIY　碰撞出「新台客」創意

福容桃園捐血傳愛免費送港點　劉桂美畫展給您藝術饗宴

桃園創新婦幼福利政策+1　孕產期媽咪運動推廣及成長課程開跑

桃園市議會藍營「反惡罷、反廢死」　籲綠營停止仇恨式罷免

無懼連年颱風、冰雹災損　仁愛鄉蔬菜花卉去年運銷破6億居全國第二

南投縣梅子節3／29信義鄉梅子夢工廠開幕　系列活動延續至五月初

基隆美術館《方道文山流》開幕　邱佩琳讚：讓靜態文字充滿旋律

光寶擴建越南廣寧廠　斥資31.66億元加大投資力度

王品首度聯名大甲媽！花車繞境送好禮　3品牌推限定料理

車手取款露餡落跑狂奔狼狽掉鞋　警猛追500m當場壓制逮捕

快訊／新光三越氣爆奪5命「火調報告出爐」　確認是瓦斯釀禍

租客鬧事毀了母親節大餐！房東暴怒一刀刺死他　判17年定讞

KIA「最便宜小車」Picanto接單近300張！未配備SCC巡航原廠給回應

「大潤發」預計改名為「大全聯」！28年品牌名稱將走入歷史

多圖／徐巧芯拿驗傷單追著柯建銘跑　藍營「空城計」直播介紹綠委

別怕統戰？陳玉珍指「統戰是統一戰線」　她轟：戰線的對面就是台灣

神達數位3月31日興櫃掛牌　進軍資本市場

音控師上台測試麥克風　唱《月牙灣》飆高音開口跪

地方熱門新聞

響應「舊鞋救命」募集活動黃偉哲呼籲齊心將愛送往非洲

新北捷運轉虧為盈！開源節流為關鍵

桃園市議會藍營　「反惡罷、反廢死」

仁愛鄉蔬菜花卉去年運銷破6億居全國第二

南投縣梅子節3／29信義鄉梅子夢工廠開幕

福容桃園捐血傳愛活動　免費送港點　

台南男街頭「曬600萬現金」　原因超離譜

桃園孕產期媽咪運動推廣及成長課程　開跑　

萬美玲獲雙料優良立委　網：桃園人忍心罷免嗎

新住民體驗客家文化DIY　體現「新台客」創意

黃怡平接阿管處長　期許旅遊品牌走向國際

勞動部啟動「僱用安定措施」持續守護勞工

基隆美術館《方道文山流》開幕　讓靜態文字充滿旋律

職訓助攻8年級女生躍升綠電專業人才

更多熱門

相關新聞

崑大空設系7作品「灰熊綠展集」亮相

崑大空設系7作品「灰熊綠展集」亮相

灰熊綠展集今年進入第10屆，並以「春天裡の秋天」為名，3月15至16日在台南左鎮的桃花心木森林展開，崑山科技大學空間設計系於校內開設「跨材質環保創作工作坊」，師生於該次活動中共同創作7件作品，配合當地於一片美麗的森林中展出，呈現和諧的藝術造景。

崑大師生齊心響應公益灰熊綠展集布置森林饗宴獲讚賞

崑大師生齊心響應公益灰熊綠展集布置森林饗宴獲讚賞

崑大視訊系第10屆青春有影大學盃獲5獎

崑大視訊系第10屆青春有影大學盃獲5獎

《魷魚遊戲2》開播不如預期　相關概念股慘跌

《魷魚遊戲2》開播不如預期　相關概念股慘跌

崑大空設系展「海上平安」聖誕樹點亮海安商圈

崑大空設系展「海上平安」聖誕樹點亮海安商圈

關鍵字：

崑大視訊系王傳宗首播

讀者迴響

熱門新聞

「直播界男神」公益人設都假的　吸少年當打手鬧鄰

抱病妻從14樓窗戶往外丟　她全身骨碎慘死

家寧道歉7天首露面「PO自拍化妝片」　IG遭洗版狂罵

金城武重磅回歸！　網友暴動：帥大叔終於營業啦

白沙屯進香為何要報名？」資深信徒曝原因：差很多

即／竹聯幫慘了！警掃蕩3堂口逮40人　明仁會團滅

比爾蓋茲預言AI十年內取代人類！剩3職業倖存

台北男租BMW買貢丸　衝進楊梅休息站連撞7車

人夫激戰女下屬20次　她「好想要」自拍淫片洩姦情

肚子痛爆　5歲女童「糞便炸裂擠到肺」

國軍桌曆正妹士官出事了　變幽靈人口慘被判刑

2地區「越晚越冷」　直接濕冷到清明連假

即／瑞豐夜市炒麵店發生火警　火焰點燃抽油煙機

金秀賢酒醉拍「情趣內衣褲」傳給金賽綸

英國44歲父車內翻出百萬元彩券　驚覺「4個月沒鎖車門」

更多

最夯影音

更多

轎車猛衝停等區　2機車倒地...落跑又撞自小客

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

音控師上台測試麥克風　唱《月牙灣》飆高音開口跪

玥熹再談小優心死　「從此就是陌生人」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面