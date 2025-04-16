徐巧芯喊「民進黨製造寒蟬效應讓選民害怕」　號召全民反抗政府暴政

▲徐巧芯表示，她深信不疑，現在起，就是中華民國自由民主的保衛戰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台北地檢署14日偵辦罷免立委吳思瑤、吳沛憶的罷團疑涉幽靈連署，以被告身分約談罷團6名幹部，引起藍營不滿。對此，國民黨立委徐巧芯15日表示，民進黨製造寒蟬效應讓選民害怕，現在起就是中華民國自由民主的保衛戰，需要大家站出來，對抗這個以民主為殼，實則是暴政的政府。

徐巧芯15日在臉書表示，經過一夜沉澱，她深信不疑，現在起就是中華民國自由民主的保衛戰，「我們相信的民主自由，現在幾乎被民進黨執政毀掉一大半，民進黨今天針對國民黨年輕人開刀，再來就是立委、黨務系統，他們沒有殲滅在野黨們，誓不罷休。」

徐巧芯說，「民進黨就是要大家害怕，讓我們的選民害怕，我們的選民很支持我們，心疼我們，但也很怕民進黨，怕站出來支持國民黨，就會被迫害、貼上標籤」、「不過，我告訴大家，如果我們每一個人能一起勇敢，不是一起懦弱，我們才有可能在民主社會中，保留唯一倖存的一席之地。」

徐巧芯直言，如果所有人都害怕，不敢站出來、不敢說話、不敢為青年發聲，縱容司法檢調淪為民進黨政治攻防的工具，未來被清算的就是立委、國民黨中央，接下來就是里長、鄰長和人民了，「這次事件，看起來像是對選舉罷免、對國民黨年輕人的攻擊，民進黨用搜索的方式製造寒蟬效應，讓選民害怕，不敢做讓民進黨不開心的事情。」

▲徐巧芯說，這是一場中華民國的民主保衛戰，需要大家站出來對抗這個以民主為殼，實則是暴政的政府。（圖／記者屠惠剛攝）

徐巧芯指出，民進黨已經忘記他們在黨外時爭取民主、自由、捍衛司法權利的初衷，他們執政9年，比過去國民黨還過分，他們建立在一個假的民主制度上，實際卻實施戒嚴式的暴力，用一切手段清算在野黨，讓社會只剩下民進黨的聲音。

徐巧芯強調，她認為2025年就是中華民國的民主保衛戰，中華民國不能毀在2025年，懇求所有選民朋友、所有民眾、社會大眾，要站出來一起勇敢，不要再害怕，「我們站在前面衝的時候不曾害怕，希望大家給予我們支持」、「如果我們的國人、選民都不說話，不敢發表意見，大家都因為民進黨的司法追殺閉上嘴巴，不敢站上第一線，面對民進黨暴政，封上自己的口，那我們所堅信的民主自由可能將不復存在。」

徐巧芯最後說，這是一場中華民國的民主保衛戰，需要所有民眾，不分黨派、不分藍綠的人民站出來，對抗這個以民主為殼，實則是暴政的政府，「我們要一起要求政府停止司法追殺、濫用國家機器，讓民眾獲得完整自由，拿回我們應得的憲法權利。」