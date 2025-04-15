獨／新北男欠600萬遭痛毆囚禁！母接勒索電話...警8小時救肉票

▲被害莊男玩線上博弈欠下600萬遭毆打軟禁 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、黃宥寧／新北報導

新北市新莊區23歲莊姓男子，因積欠600萬元賭債無力償還，12日遭債主設局誘騙至台北市士林區民宅，慘遭痛毆並軟禁。債主更叫莊男打電話給媽媽，要求償還債務。警方獲報後，不到8小時內迅速偵破此案，在士林區救出被害人，並逮捕林姓主嫌等3人，據悉，雙方對債務部分有所隱瞞，林姓主嫌經士林地方法院裁定收押禁見，同夥褚男則以1萬5000元交保。

據了解，莊姓男子因沉迷線上博弈，積欠24歲的林姓男子約600萬元債務。12日晚間，林男夥同28歲的褚姓男子及18歲的李姓少年，以餐敘為由，將莊男誘騙至台北市松山區招待所。過程中，林男向莊男討債未果，於是強行帶往士林區友人租屋處軟禁，並以皮帶、木棍毆打，逼迫莊男向家人求救。

莊男母親接獲兒子求救電話，驚覺事態嚴重，13日清晨5時許，立即向新莊警方報案。警方獲報後，立即組成專案小組，擴大調閱監視器畫面，鎖定嫌犯車輛行蹤，在士林分局的協助下，到士林區一處停車場埋伏。待林男等3人現身，警方立即上前控制，並在租屋處救出遭毆打軟禁的莊男。

警方於現場查扣手機、球棒及開山刀等證物。全案依妨害自由、擄人勒贖及傷害罪移送士林地檢署偵辦。林姓主嫌經法院裁定收押禁見，褚男則以1萬5000元交保。

▼警方在現場查扣大批刀械 。（圖／記者陳以昇翻攝）