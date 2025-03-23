花蓮好湯登國際舞台！太平洋溫泉季勇奪美謬思設計2大金獎殊榮

▲花蓮太平洋溫泉季活動榮獲2025美國「繆思設計獎」兩項金獎殊榮。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府連續第5年主辦的「花蓮太平洋溫泉季」活動再度在國際舞台上大放異彩，榮獲2025美國「繆思設計獎」（MUSE Design Awards）兩項金獎。

縣府表示，該獎項由國際獎項協會（International Awards Associates, IAA）主辦，以全球設計界的卓越標準著稱；去(2024)年11至12月間舉辦的「花蓮太平洋溫泉季」活動憑藉著精緻視覺傳達與活動策劃，一舉奪得「視覺傳達設計（Communication）」與「展演活動（Exhibition & Events）」雙金殊榮，成功將瑞穗、安通的溫泉文化與在地特色產品推向國際。花蓮縣政府表示，未來將進一步結合縣內中、南區旅宿及觀光產業，強化瑞穗、安通雙泉的品牌價值，吸引更多國際旅客前來體驗頂級溫泉與在地文化及美食，提升產業產值，讓世界看見花蓮之美！



花蓮縣長徐榛蔚表示，「花蓮太平洋溫泉季」形塑瑞穗英雄泉及安通美人湯雙品牌，活動提供溫泉專車遊程，並於兩大溫泉區建置打造沿街浪漫光廊，結合在地食宿行、農特產品及伴手禮等業者共同行銷，於國際競賽中獲得金獎殊榮，代表花蓮好湯躍然於世界旅遊地圖中，讓國內外遊客都能看見花蓮之美。花蓮瑞穗及安通溫泉區除了有得天獨厚的天然環境，更擁有百年歷史的溫泉旅館建築，讓旅客遠離城市喧囂，一下車便能親近花蓮療癒山海，成功帶動花蓮中、南區觀光商機及產業發展，提升花蓮溫泉知名度，也肯定了縣府團隊在活動策展上的表現，歡迎全國鄉親朋友一同敬請期待不一樣的「2025花蓮太平洋溫泉季」。

花蓮縣政府觀光處長余明勲表示，花蓮好湯持續獲得國內外評鑑及獎項肯定，日前在有台灣溫泉奧斯卡之稱的「2024-2025台灣好湯金泉獎」中，瑞穗溫泉區榮獲「五大旅遊推薦好湯」，安通溫泉區則勇奪「五大美景好湯」金獎。縣府舉辦「花蓮太平洋溫泉季」活動行銷雙泉品牌，則已連續兩年榮獲「繆思設計獎」金獎肯定，協助花蓮好湯拓展國際知名度。縣府未來除了持續推動低碳永續觀光，更推出「兩泉騎美」特色遊程，串聯瑞穗與安通兩大溫泉區，讓旅客以電動輔助自行車輕鬆騎行在全台最美的193縣道，運用低碳環保的綠色運具，不但可徐行縱谷欣賞沿路壯麗景色，更能深度體驗當地的自然資源與人文風情，展現「瑞穗英雄湯、安通美人湯」的雙湯魅力，讓世界旅人都能享受遊縱谷、賞星辰、品美食、泡好湯的悠活假期，誠摯歡迎國內外遊客蒞訪花蓮，一起分享國際肯定的花蓮優質好湯。

