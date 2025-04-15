預告北檢下步瞄準藍北市黨部　王鴻薇：都是為了讓罷藍委更順利

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罷免綠委幽靈連署風暴　王鴻薇預告：北檢下一步劍指藍北市黨部

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

北檢偵辦幽靈連署案，查出罷免立委吳思瑤、吳沛憶的罷團疑偽造提議書，昨以被告身分約談李孝亮、張克晉等6人及5證人，6人今（15日）凌晨交保，同時，新北地檢署也有了動作， 一早傳出約談罷免綠委蘇巧慧、吳琪銘的領銜人。國民黨立委王鴻薇預告，自己已收到消息，北檢下一波約談對象，恐將直指台北市黨部，只要摧毀最重要的輔選單位，那罷免藍委就能更順利。

台北地檢署偵辦涉幽靈連署案，查出民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免案的罷免團體疑偽造提議書，昨日指揮調查局兵分六路搜索李孝亮、張克晉、賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安住處，並約談6人說明，國民黨立委、文傳會青年則連夜聚集在北檢外聲援。而今日新北地檢署也有了動作， 一早傳出約談罷免綠委蘇巧慧、吳琪銘的領銜人。

王鴻薇今日出席國民黨聲援罷吳團體記者會時指出，民進黨立委的助理涉及共諜案，交付機密資料，交保金額20萬，反觀國民黨立委的助理只是協助來罷免綠委，交保金額20萬，台灣的司法可不可以這麼丟臉？民進黨是真的要抓共諜嗎？還是民進黨只是在想整肅異己，打擊在野黨？她表示，民進黨用國家機器、司法追殺的手段，對付國家的年輕人，請問賴清德總統，這就是你所說要團結朝野嗎？你將沒有「信賴」、沒有追隨賴清德的年輕人，打成比共諜還要不如？這是民主法治國家嗎？

王鴻薇並指出，真正的民主應該是公平的，民進黨用政治的手段去搞罷免團體的青年人，為了保護民進黨的立委，從南到北的民進黨立委全部躲在司法的保護傘之下，用司法當做民進黨對抗罷免的工具血滴子；民進黨再用司法手段、國家機器進行罷免國民黨立委的動作，當人民是3歲小孩嗎？她呼籲大家把悲憤化為力量，「該連署的去連署；該拉票的去拉票」，一定要用這次罷免行動告訴賴清德，「台灣人不是塑膠，台灣人不能被這樣的欺壓，台灣不能在綠色恐怖之下。」

王鴻薇也預告，自己已經得到消息，檢調很快就會對台北市黨部動手，如同之前對台南市黨部出手一樣，而這一切都是為了大罷免，「市黨部是最重要的輔選單位，如果可以摧毀，就可以更順利罷免北市藍委！」

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